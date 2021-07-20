Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı

Bursa'da kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı.

Bursa'da kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı. Dana kaçtı, mahalleli kovaladı. Kovalamaca saniye saniye kayıt altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahibinin elinden kaçan dana, ortalığı bir birine kattı. Mahallelinin seferber olduğu daha, sokak sokak insanları peşinde koşturdu. Otomobille önü kesilen dana, ara sokaklara girdi. Yaşanan bu koşuşturma ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı