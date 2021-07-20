Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı

Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı.

Bursa'da kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı. Dana kaçtı, mahalleli kovaladı. Kovalamaca saniye saniye kayıt altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahibinin elinden kaçan dana, ortalığı bir birine kattı. Mahallelinin seferber olduğu daha, sokak sokak insanları peşinde koşturdu. Otomobille önü kesilen dana, ara sokaklara girdi. Yaşanan bu koşuşturma ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı
Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Metin Oktay Şaban Yılmaz Volkan Demirel Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da kurbanlık dana kaçtı, mahalleli kovaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:36:41. #1.14#

title