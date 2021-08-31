Bursa'da "Kadının Zaferi" adlı ahşap boyama sergisi açıldı
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Bursa'da "Kadının Zaferi" adlı ahşap boyama sergisi açıldı

Bursa'da 'Kadının Zaferi' adlı ahşap boyama sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kadının Zaferi" adlı ahşap boyama sergisi açıldı.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kadının Zaferi" adlı ahşap boyama sergisi açıldı.

Uzun Çarşı Fidan Han'da açılan sergiye sanatseverler ilgi gösterdi.

İlk kişisel sergisini açan Mine Kalkan hayallerine boyaların ve fırçaların dansıyla ulaştığını söyledi.

Boyamalarında yaklaşık 30 tekniği su bazlı boya kullanarak ahşaba hayat verdiğini anlatan Kalkan, ilk olarak Atatürk portresi ve Afrikalı kadınları çalıştığını belirtti.

Kalkan, sergiden elde edilen gelirin bir kısmıyla sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda kız çocuklarına eğitim desteği verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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