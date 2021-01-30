Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
30.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:34
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Orhangazi-İznik kara yolunda seyreden Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı tanker, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan ulaşım, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk