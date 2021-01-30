Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

30.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:34
Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Orhangazi-İznik kara yolunda seyreden Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı tanker, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan ulaşım, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Hande Erçel Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:35:26. #1.15#
title