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Burhaniye'de köylü kadınlar organik arıcılık yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burhaniye'de köylü kadınlar organik arıcılık yapacak

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan Organik Arıcılık Projesi kapsamında Kırtık, Hacıbozlar ve Kuyumcu mahallelerinde arıcık kursları açıldı.

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan Organik Arıcılık Projesi kapsamında Kırtık, Hacıbozlar ve Kuyumcu mahallelerinde arıcık kursları açıldı.

Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğünün kadınlara yönelik hazırladığı organik arıcılık projesi ilgi gördü. Proje kapsamında kırsal Kırtık Mahallesinde 14 kadın kursu bitirirken, Hacıbozlar Mahallesinde 24, Kuyumcu Mahallesinde ise 16 kadın için kurslar düzenlenecek. Yörede organik arıcılığı yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Burhaniye Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, "Proje kapsamında Kırtık Mahallesinde 14 kadın kursu bitirdi. Çarşamba günü belgelerini vereceğiz. Önümüzdeki günlerde Hacıbozlar ve Kuyumcu Mahallelerinde kurslar açacağız. Kurslara Hacıbozlar da 24, Kuyumcu da ise 16 kadın katılacak. Yöremizde organik arıcılığın gelişmesi için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Haber: Burhaniye'de köylü kadınlar organik arıcılık yapacak - Haberler Ekonomi
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