BURDUR'DA CHP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

CUMHURİYET Halk Partisi'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

CUMHURİYET Halk Partisi'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Şeker Meydanı'nda düzenlenen törene İl Başkanı İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri ve partililer katıldı. Burdur Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmaları nedeniyle İl Başkanı İzzet Akbulut, Şeker Meydanı'na konulan Atatürk posterine çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akbulut, törende yaptığı konuşmada, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin işgal güçlerine karşı yaptığı şanlı direnişin emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyet Halk Partililer bugün burada dimdik ayaktayız. CHP'nin öncüsü olan Halk Fırkası, Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle bundan tam 98 yıl önce 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisinin kaleme aldığı aynı tarihli Halk Fırkası Nizamnamesi'nde şöyle der; Fıkıh'ın amacı: Ulusal egemenliğin halk tarafından halk için gerçekleştirilmesine öncülük etmek, Türkiye'yi çağdaş bir devlet durumuna yükseltmek ve bütün kuvvetlerin üzerine hukukun egemenliğini kurmaktır. Bu bilgiler ışığında görüyoruz ki CHP ideolojisini kurulduğu günden bu yana şanlı bayrağında yaşatmayı sağlayabilen ilk ve tek partidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı