Burdur'da acil durum tatbikatı
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Burdur'da acil durum tatbikatı

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da acil durum tatbikatı

Burdur'da polis, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapılan şüpheli çanta bomba ihbarı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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Burdur'da polis, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapılan şüpheli çanta bomba ihbarı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine motorlu bir kuryenin sırt çantası içinde bıraktığı bombanın bir saat içinde patlayacağı ve çok sayıda kişinin öleceği ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimince siyah kod ilan edildi, bina tahliye edilerek personel güvenli bir alana alındı.

Kısa sürede bomba imha uzmanı polis ekipleri, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetlerini giyerek fünyeyle şüpheli çantayı kontrollü patlattı.

Patlatılan çantayı inceleyen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirtmesiyle tatbikat sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, tatbikatın ardından gazetecilere, tatbikatların gerçeğin aynısı olursa anlam ifade edeceğini söyledi.

Acil durumlarda hızlı şekilde hareket edip uygun ve etkin müdahalede bulunmak, müdürlük çalışanlarının ve ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için tatbikat yaptıklarını anlatan Çay, insanın başına her şeyin gelebileceğini belirterek bu sefer yangın ve depremden farklı olarak şüpheli paketle bomba ihbarı tatbikatı yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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