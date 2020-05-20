Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 292'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 116 kişi yaşamını yitirdi.
20.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:15
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 116 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 292'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 116 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 33 kişi daha artarak 2 bin 292'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 684 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA