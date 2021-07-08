Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek
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Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Sağlık

Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek Korona virüs ile mücadelede ilaç için önemli bir adım daha atıldı Türk AR-GE firması, korona virüste kullanılan ilaçların etken maddelerinden 20 kat daha fazla tesirli olan K1 etken madde bileşiminin patentini aldı.

Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek

Korona virüs ile mücadelede ilaç için önemli bir adım daha atıldı

BALIKESİR - Türk AR-GE firması, korona virüste kullanılan ilaçların etken maddelerinden 20 kat daha fazla tesirli olan K1 etken madde bileşiminin patentini aldı.

Dünya korona virüs ile mücadeleye devam ederken, Balıkesir'de bir AR-GE firması, korona virüs ile mücadelede ilaç etken maddesi üretimini yaparak faz 1 çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları tamamlanan K1 etken maddesinin patenti alındı.

AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, "Korona virüs ile mücadelede dünya yeni bir etken maddeye kavuşuyor. Bu aşı çalışması değildir. İlaç etken madde çalışmasıdır. Bu tamamen minerallerden elde edildi. Yaklaşık olarak 30 tane mineralden değişik oranlarda etkin maddeler alınarak yeni bir etken madde elde edildi. Bunun da faz 1 çalışması tamamlandı" dedi.

Korona virüs ile mücadelede kullanılan ilaçların etken maddelerinden 20 kat daha tesirli madde elde ettiklerini öne süren Durukan, "Bu etken madde için patent başvurusunda bulunduk. Bunun içeriğini korumaya aldık. Yaklaşık 30'a yakın etken madde birleştirilip, koronaya karşı antiviral olarak faz 1 çalışması tamamlandı. Şu an faz 2 çalışmaları yapılacak. Dünyada kullanılan şu anda 2 etken ilaç maddesini 20 kat geçtiği ilk çalışmalarda belirlendi" dedi.

Üretilen yeni etken maddenin bir ilaç olmadığını, ancak çok etkili bir ilaç etken maddesi olduğunu anlatan Faruk Durukan, "Bu bir ilaç değil, ilaç etken maddesidir. Bu çalışmalarımızı da patent altına aldık" dedi.

Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek
Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek
Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek
Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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