Anderson Talisca ve Giuliano, Brezilya Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Alınmadı

Brezilya Milli Takımının 2018 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Tite, düzenlediği basın toplantısı ile 23 kişilik kadroyu açıkladı.

Fenerbahçe'li Giuliano ve Beşiktaş'lı Anderson Talisca nihai kadroda yer almadı. Her iki yıldız da Dünya Kupası biletini kaçırdı.

TALISCA, ALMANYA İLE OYNANAN HAZIRLIK MAÇI KADROSUNA ALINMIŞTI

Daha önce hazırlık maçlarında kadroya davet edilen Giuliano ve Talisca için üzücü haber geldi. Mart ayında yapılan Rusya ve Almanya hazırlık maçları için Talisca davet almış, Giuliano almamıştı.

Giuliano'nun bölgesine Renato Augusto tercih edilirken, Talisca'nın bölgesinde de Firmino, Taison ve Willian gibi isimler dikkat çekti.

İşte Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Cassio.

Defans: Danilo, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.

Orta saha: Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Fred, Willian.

Forvet: Neymar JR, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Taison.