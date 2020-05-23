Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 116'ya yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 116'ya yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 116'ya; toplam vaka sayısı ise 332 bin 382'ye ulaştı.

Kaynak: DHA