Üye Girişi
Haberler

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman oynanacak? #127936

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos arasında gerçekleşecek olan basketbol maçının canlı izleme linki yayınlandı. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos arasında gerçekleşecek olan Final Four maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgiler yakında açıklanacak. Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı iptal mi oldu, ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE BU AKŞAM KİMİNLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşılaşacak.

PANATHINAIKOS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Mayıs Cuma günü ( bu akşam) saat 19.00'da Almanya'nın Berlin kentindeki Über Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO TEK MAÇ MI?

Genel olarak kullanılan yöntem sezon öncesinden bilinen bir şehir veya salonda yarı finale gelen son dört takımın tek maç üzerinden seri bir şekilde maçlarını tamamlamasıyla oynanır.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

THY EuroLeague'den maçı başlama saatiyle ilgili yapılan açıklamada "Taraftarların Uber Arena'ya girişinde yaşanan gecikmeler nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

EuroLeague yetkililerinin Alman polisinden onay gelene kadar maçı başlatmayacaklarını öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Beko Panathinaikos Fenerbahçe Basketbol Basketbol Gündem Spor Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Bakmadan Geçme

Final Four, final maçı ne zaman? #127936 Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman oynanacak? #127936 Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı?Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı? Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı? #127936 Final Four tek maç mı, rövanş var mı? #127936 Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu
Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title