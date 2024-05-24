Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin'i diri diri gömdüler mi?

Mesut, Selin'e ulaşmak için örgütten ele geçirdikleri adamları konuşturmaya çalışır. Ekip Selin'e her yaklaştığında önlerine büyük engeller çıkar. Ekibin operasyon yaptığı örgüt evinde bomba patlatayınca tüm ekip ölüm tehlikesi geçirir. Mesut, Selin'e ulaşamadıkça çileden çıkar. Peki, Selin'e ne oldu? Selin'i diri diri gömdüler mi?

Arka Sokaklar 677. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.