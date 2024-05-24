Üye Girişi
Haberler

24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

24.05.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 42,74 TL

Motorin TL/lt: 40,23 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,23 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,23 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,19 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Zam Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki!
Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title