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Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca Cola Ürünlerine yüzde 12,5 ile yüzde 17,5 arasında zam geldiğini açıkladı. Zamla birlikte yaklaşık 30 lira olan kolanın 1 litresi 35 liraya çıkacak. Yeni fiyatlar 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Coca Cola ürünlerine yüzde 12,5 ile 17,5 arasında zam geldi.

KOLAYA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine zam geldiğini açıkladı. Dündar, zammın yüzde 12,5 ile yüzde 17,5 arasında olduğunu belirtti.

LİTRESİ 35 TL'DEN SATILACAK

Buna göre 30 lira bandında satılan kolanın litresi 35 liraya satılacak. Zamlı fiyatlar 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Coca Cola Tekel Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Oktay Şakrak:

içenler düşünsün, zaten boykot,ta çokta fifi..

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MASUMANE3438:

zaten zararlı diye kendini avutup zama sebep olanları aklayanlar damlar şimdi buralara ekmegede zam geldi oda zararlı dimi???

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Ismail Erdemir:

zaten hep 1 l alıyordum,ishal olunca içiyordum.

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