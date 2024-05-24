Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak

Coca Cola ürünlerine yüzde 12,5 ile 17,5 arasında zam geldi.

KOLAYA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine zam geldiğini açıkladı. Dündar, zammın yüzde 12,5 ile yüzde 17,5 arasında olduğunu belirtti.

LİTRESİ 35 TL'DEN SATILACAK

Buna göre 30 lira bandında satılan kolanın litresi 35 liraya satılacak. Zamlı fiyatlar 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.