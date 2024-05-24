Final Four, final maçı ne zaman? #127936

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos arasında gerçekleşecek olan Final Four maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgiler yakında açıklanacak. Final Four, final maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BU AKŞAM KİMİNLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşılaşacak.

PANATHINAIKOS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Mayıs Cuma günü (bu akşam) saat 19.00'da Almanya'nın Berlin kentindeki Über Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO TEK MAÇ MI?

Genel olarak kullanılan yöntem sezon öncesinden bilinen bir şehir veya salonda yarı finale gelen son dört takımın tek maç üzerinden seri bir şekilde maçlarını tamamlamasıyla oynanır.

Final Four, maç takvimi: