Sakaryaspor Çorum FK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK'yı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek eleyen Bodrum FK, adını finale yazdırdı ve Sakaryaspor'un rakibi oldu. Sakaryaspor Çorum FK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

SAKARYASPOR ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK'yı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek eleyen Bodrum FK, adını finale yazdırdı ve Sakaryaspor'un rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'in son biletini alacak takımı belirleyecek olan final, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.