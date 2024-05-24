Angus nedir, angus eti yenir mi? #128003

Son dönemde iyiden iyiye artan fiyatlar nedeniyle vatandaş kırmızı ete ulaşmakta zorlanırken, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan 27 bin angus cinsi sığır ithal edildi. Angusları taşıyan 201 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin yanaşmasıyla, İskenderun ilçe merkezinde kötü koku oluştu. Peki, angus nedir, angus eti yenir mi?

ANGUS NEDİR, ANGUS ETİ YENİR Mİ?

Angus et üretiminde yoğun olarak kullanılan bir sığır türüdür. İskoçya'nın Aberdeenshire ve Angus bölgelerine özgü sığırların melezlenmeleriyle elde edilmiştir ve dünyanın birçok yerinde Aberdeen Angus olarak bilinir.[1]

Doğal olarak boynuzsuz ve tüm vücudu kaplayacak şekilde siyah veya kırmızı renktedirler. Meme bölgesi beyaz olabilir. Populasyonda siyah ve kırmızı renkte doğal olarak bulunur ancak ABD'de bu özellik bakımdan Kırmızı Angus ve Siyah Angus olmak üzere iki türde sayılırlar. Siyah Angus 2005'teki kayıtlara göre 324,266 hayvanla ABD'deki en yaygın etçi sığır ırkıdır.

Amerika birleşik devletlerinde etçi sığır ırklarının çoğunluğunu angus sığırları oluşturmaktadır. Çünkü diğer etçi ırklarına göre angus ırkı daha kaliteli et üretimine olanak verir. Angus etinin tercih edilmesindeki en önemli özellik et yağ oranının düşük olmasıdır.

ETİ YENİR Mİ

Dinimize göre; etinin yenmesi helal olan hayvanlar İslami usullere uygun şekilde kesildiyse (başka bir ülkede yetiştirilmiş olsa bile) yenmesinde sakınca yoktur.