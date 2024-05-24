Kerem Aktürkoğlu küfür etti mi, ceza alacak mı?

Olaylı Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginliğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli futbolculara küfürler savurduğu görülüyor. Bu videonun ardından sarı-lacivertli taraftarlar Kerem'e tepki gösterirken, ceza alması için de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kerem Aktürkoğlu küfür etti mi, ceza alacak mı?

KEREM AKTÜRKOĞLU KÜFÜR ETTİ Mİ, CEZA ALACAK MI?

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli futbolculara küfrettiği görüldü. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur'un Kerem'i sakinleştirmeye çalışması da görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından 25 yaşındaki futbolcuya tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, 25 yaşındaki yıldızın da ceza alması için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE CEZA YAĞMIŞTI

PFDK, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç, Jayden Oosterwolde'ye ise 1 maçtan men cezası verdi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe, bu görüntülerin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Konu ile ilgili olarak henüz TFF'den açıklama gelmedi.