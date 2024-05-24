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Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

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Son dönemde iyiden iyiye artan fiyatlar nedeniyle vatandaş kırmızı ete ulaşmakta zorlanırken, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan 27 bin angus cinsi sığır ithal edildi. Angusları taşıyan 201 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin yanaşmasıyla, İskenderun ilçe merkezinde kötü koku oluştu.

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, Panama bayraklı 'NADA' gemisiyle İskenderun'a getirildi.

İLÇE MERKEZİNDE KÖTÜ KOKU OLUŞTU

Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'NADA' adlı gemi, İskenderun Limak Port'a yanaştı. 27 bin angus cinsi sığırın yüklü olduğu 201 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki geminin yanaşmasıyla, ilçe merkezinde kötü koku oluştu.

VETERİNERLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRECEK

İthal olarak getirilen sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İskenderun Brezilya Türkiye Panama Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (21)

Ender Emir:

Akpartili tüccarların cepleri dolacak yine

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Hamdi Baba :

85 milyonun et ihtiyacını bu şekil mi karşılayacaklar :) komikler dünyayı güldüren lider

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Halil Yarbaşı:

Adamlar ne yapsın tüm lokantalar tıka basa dolu,motor kuryeler evlere gece geç saatlere kadar yemek taşıyor hükümet ne yapsın Türk insanına et yetiştirmeye çalışıyorlar

yanıt23
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Spartacüs MartinLuther:

Halil Tarım ve hayvancılığı bile bile bitirenler mi Türk insanına yetiştirmeye çalışıyor

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yanıt3
Erdinç Arslan:

söylenecek o kadar çok şey varken, ben sadece gülmeyi tercih ediyorum

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ASD:

Bazışarına çiftçiliği bitirdiniz deyince kızanlar oluyordu. Bittiğinin bir işret daha

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ALİ AKBAŞ:

Birezilyadan koca gemi ile Angus getirince ye kadar kendi ülkemizin çiftçisine desdek olun

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Spartacüs MartinLuther:

Onlar ancak köstek olur.

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Aslan fatih kemo:

insanoğluna yaranmak mümkün değil herseyden şikayet ederler.

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Spartacüs MartinLuther:

Bu hale nasıl geldiğimizi düşünemiyorsan tarım cenneti topraklarında bile dışarıya muhtaçsan sorgulamayan kişiye ne denir?

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