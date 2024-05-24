Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, Panama bayraklı 'NADA' gemisiyle İskenderun'a getirildi.

İLÇE MERKEZİNDE KÖTÜ KOKU OLUŞTU

Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'NADA' adlı gemi, İskenderun Limak Port'a yanaştı. 27 bin angus cinsi sığırın yüklü olduğu 201 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki geminin yanaşmasıyla, ilçe merkezinde kötü koku oluştu.

VETERİNERLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRECEK

İthal olarak getirilen sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi.