Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor
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Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor

İngiliz firmaları Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkması nedeniyle Hollanda’ya taşınıyor. Diğer taraftan da İngiliz hükümeti de Brexit sonrası yeni göç sistemi ile AB ülkeleri dahil bütün göçmenlerin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacağını açıkladı

20.02.2020 07:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:05
Brexit sonrası İngiliz firmalar Hollanda'ya taşınıyor; Göç sistemi de herkes için zorlaşıyor

Birleşik Krallık'ın 'nden çıkmasıyla birlikte 'ya taşınan İngiliz firma sayısı giderek artıyor.


Diğer taraftan da İngiliz hükümeti Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. Artık, AB ülkeleri dahil herkesin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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