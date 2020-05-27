Bozüyük'te yasağa uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandı
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Bozüyük'te yasağa uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bozüyük'te yasağa uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandı
27.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:32

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 4 günlük bayram süresi boyunca sokağa çıkma kısıtlaması 26 Mayıs gece 00.00'da sona erdi. Kısıtlamaya ilçe halkı büyük oranda uyarken sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 798 TL ile 3 bin 150 TL arasında değişen rakamlarda idari para cezası uygulandığı kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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