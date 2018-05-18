Bozdağ'dan İnce'nin FETÖ Elebaşı Gülen ile İlgili Sözlerine Yanıt: ABD'den Usulüne Uygun Talep Edildi

Bozdağ: "Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir."

Muharre İnce dün CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanmış ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun olarak iadesinin henüz talep edilmediğini savunmuştu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İnce'ye yanıt olarak "Gülen'in iade talebinde bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur. Sizi ABD'den arayan her kimse yalan söylüyor. Siz de yalancıya yalancı şahitlik ediyorsunuz" açıklamasında bulundu.