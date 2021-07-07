Boyabat Belediyesi yaz spor okulu etkinlikleri başladı

Boyabat Belediyesi Spor Kompleksi içerisinde atletizm, basketbol, geleneksel okçuluk, badminton, kort tenisi ve voleybol gibi birçok spor dallarında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu'nda etkinlikler coşkulu bir şekilde başladı.

Boyabat Belediyesi Spor Kompleksi içerisinde atletizm, basketbol, geleneksel okçuluk, badminton, kort tenisi ve voleybol gibi birçok spor dallarında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu'nda etkinlikler coşkulu bir şekilde başladı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Ceylan ve Kadir Çeltikçi, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, müdürler ile sporcular ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta çocuklar ve gençler gönüllerince eğlenerek, keyifli vakit geçirdiler.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Sporla yetişen güçlü nesiller yetiştirmek amacıyla açmış olduğumuz Yaz Spor Okulumuzdayız. Bugün çocuklarımızla çocuk olduk, gençlerimizin enerjisine ayak uydurmaya çalıştık. Bundan sonrada spora verdiğimiz destek ve sporcularımıza verdiğimiz değer artarak devam edecek inşallah. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı