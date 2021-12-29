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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 29.12.2021Günlük İşlem HacmiBIST 100Ereğli Demir Çelik2.048.463.236Garanti Bankası1.850.980.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 29.12.2021Günlük İşlem Hacmi
BIST 100

Ereğli Demir Çelik2.048.463.236
Garanti Bankası1.850.980.892
Türk Hava Yolları1.649.292.813
Sasa Polyester1.575.105.857
Şişe Cam1.439.521.753
Kardemir (D)1.041.300.202
Yapı ve Kredi Bank.902.137.786
Petkim840.885.348
Aselsan835.909.230
Akbank828.991.605
Emlak Konut GMYO679.490.875
Tüpraş642.774.287
Koza Altın637.426.719
İş Bankası (C)581.388.254
Bim Mağazalar539.132.067
Koç Holding390.534.421
Hektaş318.085.566
Tekfen Holding315.991.865
Doğan Holding313.845.162
Sabancı Holding303.528.060
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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