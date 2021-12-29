Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 29.12.2021 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Ereğli Demir Çelik 2.048.463.236 Garanti Bankası 1.850.980.892 Türk Hava Yolları 1.649.292.813 Sasa Polyester 1.575.105.857 Şişe Cam 1.439.521.753 Kardemir (D) 1.041.300.202 Yapı ve Kredi Bank. 902.137.786 Petkim 840.885.348 Aselsan 835.909.230 Akbank 828.991.605 Emlak Konut GMYO 679.490.875 Tüpraş 642.774.287 Koza Altın 637.426.719 İş Bankası (C) 581.388.254 Bim Mağazalar 539.132.067 Koç Holding 390.534.421 Hektaş 318.085.566 Tekfen Holding 315.991.865 Doğan Holding 313.845.162 Sabancı Holding 303.528.060 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi