Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 29.12.2021Günlük İşlem HacmiBIST 100Ereğli Demir Çelik2.048.463.236Garanti Bankası1.850.980.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 29.12.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|BIST 100
|Ereğli Demir Çelik
|2.048.463.236
|Garanti Bankası
|1.850.980.892
|Türk Hava Yolları
|1.649.292.813
|Sasa Polyester
|1.575.105.857
|Şişe Cam
|1.439.521.753
|Kardemir (D)
|1.041.300.202
|Yapı ve Kredi Bank.
|902.137.786
|Petkim
|840.885.348
|Aselsan
|835.909.230
|Akbank
|828.991.605
|Emlak Konut GMYO
|679.490.875
|Tüpraş
|642.774.287
|Koza Altın
|637.426.719
|İş Bankası (C)
|581.388.254
|Bim Mağazalar
|539.132.067
|Koç Holding
|390.534.421
|Hektaş
|318.085.566
|Tekfen Holding
|315.991.865
|Doğan Holding
|313.845.162
|Sabancı Holding
|303.528.060
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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