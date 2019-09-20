Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.110.771.034
Garanti Bankası 971.511.

20.09.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.110.771.034
Garanti Bankası 971.511.218
Türk Telekom 965.310.035
Akbank 456.363.225
Halkbank 368.015.381
Koza Madencilik 331.982.689
Kardemir (D) 306.596.836
Petkim 303.264.719
ASELSAN 259.569.200
Yapı ve Kredi Bank. 246.413.040
İş Bankası (C) 225.679.819
Pegasus 222.393.863
Vakıflar Bankası 180.489.237
Ereğli Demir Çelik 168.425.915
İpek Doğal Enerji 131.846.319
Koza Altın 121.714.822
Bim Mağazalar 121.041.517
Tüpraş 118.655.542
Emlak Konut GMYO 112.843.069
Turkcell 102.301.051
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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