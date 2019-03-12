Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 914.546.120
Türk Hava Yolları 808.126.042
Garanti Bankası 563.192.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|914.546.120
|Türk Hava Yolları
|808.126.042
|Garanti Bankası
|563.192.724
|ASELSAN
|519.199.363
|Akbank
|307.491.112
|Vestel
|285.983.209
|İş Bankası (C)
|230.088.112
|Vakıflar Bankası
|173.186.327
|Halkbank
|170.559.067
|Ereğli Demir Çelik
|169.359.451
|Kardemir (D)
|157.533.535
|Koza Madencilik
|126.076.518
|Türk Telekom
|117.596.281
|Emlak Konut GMYO
|111.486.391
|Koza Altın
|110.221.249
|Yapı ve Kredi Bank.
|102.566.259
|Tüpraş
|101.240.592
|Bim Mağazalar
|70.109.896
|Koç Holding
|69.713.429
|Turkcell
|66.229.321
Kaynak: AA