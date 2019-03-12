Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 914.546.120
Türk Hava Yolları 808.126.042
Garanti Bankası 563.192.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 914.546.120
Türk Hava Yolları 808.126.042
Garanti Bankası 563.192.724
ASELSAN 519.199.363
Akbank 307.491.112
Vestel 285.983.209
İş Bankası (C) 230.088.112
Vakıflar Bankası 173.186.327
Halkbank 170.559.067
Ereğli Demir Çelik 169.359.451
Kardemir (D) 157.533.535
Koza Madencilik 126.076.518
Türk Telekom 117.596.281
Emlak Konut GMYO 111.486.391
Koza Altın 110.221.249
Yapı ve Kredi Bank. 102.566.259
Tüpraş 101.240.592
Bim Mağazalar 70.109.896
Koç Holding 69.713.429
Turkcell 66.229.321
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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