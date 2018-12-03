Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 871.113.327
Türk Hava Yolları 834.867.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 871.113.327
Türk Hava Yolları 834.867.847
Kardemir (D) 621.714.289
Halkbank 377.970.313
Ereğli Demir Çelik 351.643.722
ASELSAN 296.107.620
Yapı ve Kredi Bank. 290.351.561
Türk Telekom 276.893.076
Akbank 207.997.031
Vakıflar Bankası 185.780.373
Petkim 185.535.180
İş Bankası (C) 159.350.020
İpek Doğal Enerji 131.305.330
Tüpraş 127.105.954
Koza Madencilik 123.920.912
Çemaş Döküm 117.885.354
Turkcell 113.462.715
Sasa Polyester 112.102.314
Bim Mağazalar 102.237.494
Koza Altın 96.832.835

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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