Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 871.113.327
Türk Hava Yolları 834.867.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|871.113.327
|Türk Hava Yolları
|834.867.847
|Kardemir (D)
|621.714.289
|Halkbank
|377.970.313
|Ereğli Demir Çelik
|351.643.722
|ASELSAN
|296.107.620
|Yapı ve Kredi Bank.
|290.351.561
|Türk Telekom
|276.893.076
|Akbank
|207.997.031
|Vakıflar Bankası
|185.780.373
|Petkim
|185.535.180
|İş Bankası (C)
|159.350.020
|İpek Doğal Enerji
|131.305.330
|Tüpraş
|127.105.954
|Koza Madencilik
|123.920.912
|Çemaş Döküm
|117.885.354
|Turkcell
|113.462.715
|Sasa Polyester
|112.102.314
|Bim Mağazalar
|102.237.494
|Koza Altın
|96.832.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)