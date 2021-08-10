Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.300,00 -17,78 İş Bankası (C) 5,40 0,19 -20,50 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 13,16 İş Fin.Kir. 3,05 0,99 -20,98 İş Girişim 9,42 -2,48 -50,29 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,19 1,36 -14,50 İş Yat. Ort. 2,81 -0,35 -16,45 İşbir Holding 4.770,00 -2,65 74,24 Işık Plastik 38,40 1,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,51 -0,66 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,05 -0,28 0,28 İzmir Demir Çelik 2,89 -1,70 -12,68 İzmir Fırça 5,80 -0,68 4,32 Jantsa Jant Sanayi 72,60 -1,63 75,16 Kafein Yazılım 25,98 1,09 21,74 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,91 1,73 Kaplamin 27,80 9,88 -17,75 Kardemir (A) 7,13 -0,28 19,83 Kardemir (B) 7,08 -1,26 34,35 Kardemir (D) 7,86 -1,38 35,99 Karel Elektronik 34,06 0,24 47,70 Karsan Otomotiv 3,98 -1,00 22,46 Karsu Tekstil 8,29 1,72 -3,04 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,43 5,83 Kartonsan 53,90 0,00 -43,07 Katmerciler Ekipman 3,01 0,33 -2,27 Kent Gıda 211,00 -0,24 -40,66 Kerevitaş Gıda 4,56 0,44 -30,70 Kervan Gıda 16,34 1,49 24,72 Kervansaray Yat. Holding 0,60 1,69 -52,38 Kiler GMYO 1,79 1,13 -28,69 Klimasan Klima 21,14 -0,09 24,57 Koç Holding 20,78 0,39 1,60 Konfrut Gıda 17,24 -0,23 2,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,90 -2,28 152,96 Konya Çimento 881,80 -2,02 -21,96 Koray GMYO 8,18 -0,97 83,82 Kordsa Teknik Tekstil 24,12 -4,06 55,11 Koza Altın 106,90 0,47 10,55 Koza Madencilik 13,65 0,52 -11,88 Körfez GMYO 5,13 1,38 -11,55 Kristal Kola 1,79 -1,65 -54,34 Kron Telekomünikasyon 46,90 0,95 27,31 Kuştur Kuşadası Turizm 216,10 0,00 37,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,02 -0,66 31,30 Kütahya Porselen 53,50 1,04 6,05 Kütahya Şeker 42,50 9,03 Lider Faktoring 2,91 -1,69 -14,66 Link Bilgisayar 30,72 -1,16 -2,77 Logo Yazılım 37,32 -0,96 19,85 Lokman Hekim Sağlık 9,58 1,91 33,65 Lüks Kadife 49,90 5,54 73,19 Makina Takım 2,91 1,04 -14,66 Manas Enerji Yönetimi 17,01 -3,08 Marka Yatırım Holding 4,10 -2,15 -36,24 Marmaris Altınyunus 172,10 3,80 54,91 Marshall 246,40 -7,19 -19,66 Martı GMYO 1,06 -0,93 -58,49 Martı Otel 1,71 -0,58 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 35,44 0,00 Mavi Giyim 56,00 0,90 8,51 Mazhar Zorlu Holding 37,90 -1,40 20,39 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,54 -1,88 Mega Polietilen 5,89 -0,17 -23,11 Menderes Tekstil 2,18 -0,91 -29,45 Mercan Kimya 9,89 0,82 Merit Turizm 16,50 -0,06 59,28 Merko Gıda 5,11 0,39 -40,86 Metemtur Yatırım 4,06 -2,40 -49,79 Metro Holding 1,55 -1,27 -25,48 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 0,43 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,00 -23,61 Migros Ticaret 34,92 2,52 -18,41 Milpa 3,79 0,00 -17,61 Mistral GMYO 4,36 4,56 -7,43 MLP Sağlık 24,50 1,66 23,30 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 0,00 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,37 -0,27 -37,81 Mondi Tire Kutsan 8,47 3,29 11,45 Naturel Enerji 38,34 0,52 7,98 Naturelgaz 7,99 -0,50 Net Holding 3,92 -0,51 14,29 Netaş Telekom. 20,40 1,29 -27,35 Niğbaş Niğde Beton 11,35 0,18 -78,17 Nuh Çimento 39,26 -2,39 -18,26 Nurol GMYO 16,51 3,12 126,47 Odaş Elektrik 1,36 -2,16 -53,48 Orge Enerji Elektrik 6,25 -0,95 35,50 Orma Orman Mahsulleri 29,34 1,17 99,32 Osmanlı Menkul 22,60 -1,14 -26,72 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -1,29 -16,84 Otokar 343,60 1,18 12,92 Oyak Çimento 6,99 -0,71 -20,39 Oyak Yat. Ort. 7,13 -0,83 3,30 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,00 0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 4,06 2,01 -13,80 Özak GMYO 4,15 -0,48 -18,63 Özbal Çelik Boru 13,30 2,62 103,05 Özderici GMYO 1,51 0,00 -31,98 Özerden Plastik 8,38 -0,24 -6,89 Pamukova Elektrik 32,70 -1,33 53,38 Panora GMYO 6,41 0,47 6,51 Papilon Savunma 15,18 -2,00 -33,30 Park Elek.Madencilik 4,87 -0,61 -9,31 Parsan 28,60 -0,69 17,70 Pegasus 69,90 -2,51 -6,30 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 3,25 0,93 -35,64 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 59,00 9,97 Pera GMYO 1,48 -6,33 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,14 -3,02 26,25 Petkim 5,74 -2,05 15,26 Petrokent Turizm 2.019,90 -1,01 122,85 Pınar Et ve Un 17,41 -1,25 -20,44 Pınar Su 7,46 1,08 0,40 Pınar Süt 17,48 -3,53 -22,48 Plastikkart 17,40 1,75 20,42 Polisan Holding 2,80 -0,36 -27,17 Politeknik Metal 350,00 3,73 -13,73 Prizma Press Matbaacılık 4,40 -2,87 -19,71 QNB Finans Fin. Kir. 78,30 5,60 -37,51 QNB Finansbank 41,36 0,00 -41,21 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,24 0,59 Ral Yatırım Holding 4,51 -1,96 1,58 Ray Sigorta 10,05 0,30 -34,95 Reysaş GMYO 5,05 1,00 -7,34 Reysaş Lojistik 4,34 0,46 -16,12 Rhea Girişim 1,94 -0,51 -47,85 Rodrigo Tekstil 17,84 9,99 30,12 Royal Halı 3,32 -2,35 -3,49 RTA Laboratuvarları 21,40 1,33 -29,33 Sabancı Holding 9,76 0,41 -11,48 Safkar Ege Soğutmacılık 9,04 -3,83 -16,91 Sanel Mühendislik 4,66 -1,48 36,26 Sanifoam Sünger 19,76 -0,95 45,29 Sanko Pazarlama 10,78 -5,02 16,32 Saray Matbaacılık 4,16 -2,80 -52,57 Sarkuysan 12,41 -0,40 42,69 Sasa Polyester 28,80 -1,03 92,20 Say Yenilenebilir Enerji 24,14 -0,17 183,67 Sekuro Plastik 21,82 -2,59 56,30 Selçuk Ecza Deposu 8,60 -1,38 -35,97 Selçuk Gıda 6,17 9,98 23,90 Selva Gıda Sanayi 7,51 -2,21 Senkron Güvenlik 26,60 4,48 1,29 Serve Film Prodüksiyon 14,95 -0,13 -6,56 Servet GMYO 67,60 -4,11 -13,78 Seyitler Kimya 16,11 -1,47 19,66 Silverline Endüstri 5,43 0,74 -36,86 Sinpaş GMYO 4,25 -7,61 1,67 Smartiks Yazılım 5,75 -0,35 -35,10 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 0,54 -14,57 Söktaş 3,81 -1,80 -25,15 Sönmez Filament 38,56 -0,31 -45,07 Sönmez Pamuklu 14,90 2,76 -37,92 Sumaş Suni Tahta 75,35 0,00 47,02 Şeker Fin. Kir. 5,71 2,33 -10,78 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,41 2,81 17,47 Şok Marketler Ticaret 12,15 1,67 -2,65 T. Halk Bankası 4,65 0,43 -16,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,42 -2,90 -37,48 T.S.K.B. 1,32 -0,75 -24,42 T.Tuborg 17,04 0,00 -5,70 Taç Tarım Ürünleri 26,10 0,38 147,86 Tat Gıda 8,88 -0,56 -23,19 TAV Havalimanları 22,70 -0,44 6,57 Taze Kuru Gıda 208,40 1,36 -3,65 Tek-Art Turizm 1,45 -0,68 -28,22 Tekfen Holding 14,74 0,34 -10,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -6,07 -19,63 Temapol Polimer Plastik 14,98 -1,38 30,26 TGS Dış Ticaret 13,30 -5,41 4,64 Tofaş Oto. Fab. 40,90 4,28 32,31 Torunlar GMYO 3,52 -0,28 -9,74 Trabzon Liman 29,48 -2,25 -8,22 Trabzonspor Sportif 3,47 -4,41 42,21 Trend GMYO 6,79 -0,88 -45,98 TSKB GMYO 3,04 -1,30 -47,13 Tuğçelik 14,04 0,36 73,76 Tukaş 6,83 -1,30 -29,51 Turcas Petrol 3,58 -0,83 -26,19 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,04 0,00 Turkcell 15,39 0,26 0,61 Tümosan Motor ve Traktör 17,60 0,11 25,09 Tüpraş 98,20 0,10 -9,07 Türk Hava Yolları 12,66 -1,02 -1,94 Türk İlaç Serum 14,91 -1,13 Türk Prysmian Kablo 10,91 -1,18 -9,55 Türk Telekom 6,79 0,89 -16,09 Türk Traktör 176,10 -2,87 3,36 Türker Proje Gayrimenkul 118,20 -0,08 4,69 Türkiye Sigorta 4,85 -1,02 -21,50 Ufuk Yatırım 15,12 9,96 12,84 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 -0,99 -5,66 Ulusoy Elektrik 54,20 0,56 5,55 Ulusoy Un Sanayi 5,03 -1,57 -1,15 Umpaş Holding 1,23 0,00 -52,87 Uşak Seramik 1,95 1,04 -16,67 Utopya Turizm 19,82 4,32 -48,92 Uzertaş Boya 34,70 -1,42 -38,69 Ülker Bisküvi 20,20 0,40 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 5,62 3,88 Vakıf Fin. Kir. 8,46 -2,20 148,24 Vakıf GMYO 1,48 0,00 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,26 -1,88 -14,95 Vakıflar Bankası 3,52 0,28 -25,27 Vakko Tekstil 10,75 0,00 71,55 Vanet Gıda 5,24 1,55 -32,21 VBT Yazılım 21,84 5,61 Verusa Holding 48,48 3,37 7,54 Verusaturk Girisim 23,06 7,96 76,73 Vestel 29,54 -0,20 51,27 Vestel Beyaz Eşya 46,52 0,22 24,46 Viking Kağıt 5,66 -2,92 -37,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 0,82 -17,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,04 0,06 -14,23 Yataş 13,47 -0,07 -6,78 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,88 1,84 -11,82 Yeni Gimat GMYO 13,72 0,00 18,36 Yeşil GMYO 1,00 -0,99 -27,54 Yeşil Yapı 1,14 -1,72 -38,04 Yeşil Yatırım Holding 2,23 -0,45 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.926,10 -23,55 Yonga Mobilya 21,44 0,00 -28,03 Yükselen Çelik 5,62 -3,10 7,42 Yünsa 11,37 1,52 -18,15 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,77 -0,56 -36,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu