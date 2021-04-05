Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)41.499,90-1,782,47
İş Bankası (C)4,97-0,40-26,83
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,36-0,30-12,95
İş Girişim21,203,2111,87
İş GMYO1,96-1,51-22,83
İş Y. Men. Değ.17,251,173,93
İş Yat. Ort.3,18-1,85-5,44
İşbir Holding8.849,00-0,01222,96
Işık Plastik Sanayi43,46-0,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,30-4,4114,04
İttifak Holding2,760,3623,77
İz Hayvancılık Tarım19,22-4,386,78
İzmir Demir Çelik2,672,69-19,32
İzmir Fırça12,999,99133,63
Jantsa Jant Sanayi909,7010,00174,25
Kafein Yazılım27,160,8227,03
Kaplamin29,70-1,92-12,13
Kardemir (A)6,160,333,53
Kardemir (B)6,221,1418,03
Kardemir (D)7,260,8325,61
Karel Elektronik29,700,8128,79
Karsan Otomotiv4,12-0,9626,77
Karsu Tekstil19,86-0,10132,28
Kartonsan68,75-1,72-27,38
Katmerciler Ekipman3,68-0,8119,48
Kent Gıda337,90-2,62-4,98
Kerevitaş Gıda5,83-0,51-11,40
Kervan Gıda18,522,8940,09
Kervansaray Yat. Holding0,74-2,63-41,27
Kiler GMYO2,19-0,45-12,75
Klimasan Klima24,483,4744,25
Koç Holding20,02-0,20-5,21
Konfrut Gıda20,16-1,7519,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,10-4,10225,59
Konya Çimento1.139,90-1,480,88
Kordsa Teknik Tekstil24,84-0,2459,74
Koza Altın126,100,8030,40
Koza Madencilik15,261,73-1,48
Körfez GMYO6,630,1514,31
Kristal Kola2,82-2,42-28,06
Kron Telekomünikasyon60,502,5464,22
Kuştur Kuşadası Turizm290,00-3,3384,36
Kuyumcukent Gayrimenkul2,497,338,26
Kütahya Porselen53,650,196,34
Lider Faktoring3,35-0,89-1,76
Link Bilgisayar42,464,2233,21
Logo Yazılım180,405,5043,75
Lokman Hekim Sağlık17,07-0,7658,76
Lüks Kadife76,00-3,55162,98
Makina Takım4,09-1,4519,94
Marka Yatırım Holding5,74-0,52-10,73
Marmaris Altınyunus230,00-1,29107,02
Marshall271,10-2,13-11,61
Martı GMYO2,72-0,73-1,09
Martı Otel2,28-1,727,04
Mavi Giyim47,54-0,29-8,93
Mazhar Zorlu Holding37,360,0018,68
Mega Polietilen8,382,959,40
Menderes Tekstil3,050,00-1,29
Merit Turizm247,10-8,48195,22
Merko Gıda7,28-2,54-15,74
Metemtur Otelcilik28,000,1426,70
Metro Holding2,301,7710,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,700,37-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,15-2,71-7,73
Migros Ticaret38,540,68-9,95
Milpa5,111,3911,09
Mistral GMYO4,87-1,623,40
MLP Sağlık21,460,948,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,2330,43
Mondi Tire Kutsan6,560,00-13,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,620,8216,78
Naturelgaz Sanayi11,309,92

Net Holding4,40-2,0028,28
Netaş Telekom.28,941,693,06
Niğbaş Niğde Beton21,181,15-59,27
Nuh Çimento59,50-0,6723,89
Nurol GMYO15,12-6,38107,41
Odaş Elektrik3,602,56-7,69
Olmuksan-IP7,674,35-35,27
Orge Enerji Elektrik12,25-4,8965,99
Orma Orman Mahsulleri28,961,6196,74
Osmanlı Menkul37,40-2,5020,88
Ostim Endüstriyel Yat2,81-0,712,04
Otokar373,601,6922,78
Oyak Çimento7,200,42-18,00
Oyak Yat. Ort.8,99-0,1129,35
Oylum Sınai Yatırımlar4,362,35-7,43
Özak GMYO5,130,000,59
Özbal Çelik Boru8,896,5935,73
Özderici GMYO1,96-0,51-11,71
Özerden Plastik8,51-3,95-5,44
Pamukova Elektrik32,001,6550,09
Panora GMYO7,17-2,0517,39
Papilon Savunma20,101,11-11,69
Park Elek.Madencilik5,910,0010,06
Parsan34,461,3541,81
Pegasus75,151,900,74
Peker GMYO1,970,00-24,52
Penguen Gıda4,03-1,47-20,20
Pera GMYO1,890,007,89
Pergamon Dış Ticaret27,368,4149,27
Petkim6,132,3423,09
Petrokent Turizm2.800,000,13208,91
Pınar Et ve Un23,982,043,01
Pınar Su8,495,6014,27
Pınar Süt22,361,82-3,12
Plastikkart15,230,795,40
Polisan Holding3,290,30-14,77
Politeknik Metal351,20-1,90-13,44
Prizma Press Matbaacılık5,860,696,93
QNB Finans Fin. Kir.110,10-5,49-12,13
QNB Finansbank53,95-5,27-23,31
Ral Yatırım Holding3,87-0,51-12,84
Ray Sigorta15,237,56-1,42
Reysaş GMYO4,800,42-11,93
Reysaş Lojistik7,132,30-22,84
Rhea Girişim3,031,00-18,55
Rodrigo Tekstil22,00-4,3560,47
Royal Halı3,60-0,554,65
RTA Laboratuvarları28,40-7,01-6,21
Sabancı Holding8,940,56-18,92
Safkar Ege Soğutmacılık10,811,60-0,64
Sanel Mühendislik4,60-0,2234,50
Sanifoam Sünger19,111,2240,51
Sanko Pazarlama12,93-1,3037,70
Saray Matbaacılık5,82-0,51-33,64
Sarkuysan13,582,7253,62
Sasa Polyester47,501,28134,92
Say Yenilenebilir Enerji31,60-0,82271,33
Sekuro Plastik29,86-0,47113,90
Selçuk Ecza Deposu10,53-1,22-22,86
Selçuk Gıda4,38-1,57-12,05
Senkron Güvenlik38,5010,0046,61
Serve Film Prodüksiyon16,91-2,255,69
Servet GMYO99,051,1226,34
Seyitler Kimya33,880,2435,03
Silverline Endüstri6,250,64-27,33
Sinpaş GMYO4,22-1,170,96
Smartiks Yazılım7,210,84-18,62
Sodaş Sodyum Sanayii37,540,0042,54
Söktaş4,747,73-6,88
Sönmez Filament58,00-3,01-17,38
Sönmez Pamuklu23,369,98-2,67
Sumaş Suni Tahta79,00-1,0054,15
Şeker Fin. Kir.9,87-4,0854,22
Şekerbank1,210,00-19,87
Şişe Cam7,430,541,64
Şok Marketler Ticaret12,46-0,95-1,27
T. Halk Bankası4,430,00-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,24-1,87-15,52
T.S.K.B.1,36-1,45-22,13
T.Tuborg18,96-0,214,93
Taç Tarım Ürünleri26,000,00146,91
Tat Gıda9,781,66-15,41
TAV Havalimanları21,140,38-0,75
Taze Kuru Gıda228,900,095,83
Tek-Art Turizm1,83-0,54-9,41
Tekfen Holding15,270,93-6,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,500,755,63
Temapol Polimer Plastik17,33-0,1250,70
TGS Dış Ticaret17,883,0540,68
Tofaş Oto. Fab.34,301,2410,96
Torunlar GMYO3,432,69-12,05
Trabzon Liman34,305,606,79
Trabzonspor Sportif2,20-0,90-9,84
Trend GMYO6,98-0,99-44,47
TSKB GMYO5,65-3,58-1,74
Tuğçelik7,941,28-1,73
Tukaş8,210,98-15,27
Turcas Petrol4,600,22-5,15
Turkcell15,09-0,26-6,27
Tümosan Motor ve Traktör23,88-0,4269,72
Tüpraş91,80-0,33-15,00
Türk Hava Yolları12,910,000,00
Türk İlaç Serum68,00-6,85

Türk Prysmian Kablo12,07-2,66-0,25
Türk Telekom6,840,15-17,74
Türk Traktör219,403,9328,78
Türker Proje Gayrimenkul131,200,1516,21
Türkiye Sigorta6,761,962,42
Ufuk Yatırım19,90-1,8748,51
Ulaşlar Turizm Yat.5,830,5237,50
Ulusoy Elektrik56,40-0,889,83
Ulusoy Un Sanayi16,09-2,9639,91
Umpaş Holding1,60-3,03-38,70
Uşak Seramik2,380,851,71
Utopya Turizm29,90-9,99-22,94
Uzertaş Boya44,70-6,45-21,02
Ülker Bisküvi22,301,83-3,63
Vakıf Fin. Kir.28,425,26567,14
Vakıf GMYO3,16-0,94-12,71
Vakıf Yat. Ort.7,80-1,145,98
Vakıflar Bankası3,60-0,83-23,57
Vakko Tekstil16,085,79146,63
Vanet Gıda7,802,360,91
Verusa Holding64,955,7044,01
Verusaturk Girisim26,483,84102,45
Vestel36,32-1,3072,46
Vestel Beyaz Eşya61,50-1,6850,44
Viking Kağıt7,250,14-19,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,781,6552,36
Yapı ve Kredi Bank.2,22-0,89-25,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,00-4,2340,88
Yataş15,431,856,78
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,04-1,46-8,18
Yeni Gimat GMYO13,12-0,6113,18
Yeşil GMYO1,31-1,50-5,07
Yeşil Yapı1,76-2,22-4,35
Yeşil Yatırım Holding100,70-2,995,61
Yibitaş İnşaat Malzeme15.999,900,002,56
Yonga Mobilya25,26-7,06-15,64
Yükselen Çelik4,880,41-6,73
Yünsa15,00-0,207,98
Zorlu Enerji2,320,87-16,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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