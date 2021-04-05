Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|41.499,90
|-1,78
|2,47
|İş Bankası (C)
|4,97
|-0,40
|-26,83
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,36
|-0,30
|-12,95
|İş Girişim
|21,20
|3,21
|11,87
|İş GMYO
|1,96
|-1,51
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|17,25
|1,17
|3,93
|İş Yat. Ort.
|3,18
|-1,85
|-5,44
|İşbir Holding
|8.849,00
|-0,01
|222,96
|Işık Plastik Sanayi
|43,46
|-0,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,30
|-4,41
|14,04
|İttifak Holding
|2,76
|0,36
|23,77
|İz Hayvancılık Tarım
|19,22
|-4,38
|6,78
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|2,69
|-19,32
|İzmir Fırça
|12,99
|9,99
|133,63
|Jantsa Jant Sanayi
|909,70
|10,00
|174,25
|Kafein Yazılım
|27,16
|0,82
|27,03
|Kaplamin
|29,70
|-1,92
|-12,13
|Kardemir (A)
|6,16
|0,33
|3,53
|Kardemir (B)
|6,22
|1,14
|18,03
|Kardemir (D)
|7,26
|0,83
|25,61
|Karel Elektronik
|29,70
|0,81
|28,79
|Karsan Otomotiv
|4,12
|-0,96
|26,77
|Karsu Tekstil
|19,86
|-0,10
|132,28
|Kartonsan
|68,75
|-1,72
|-27,38
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|-0,81
|19,48
|Kent Gıda
|337,90
|-2,62
|-4,98
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|-0,51
|-11,40
|Kervan Gıda
|18,52
|2,89
|40,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-2,63
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,19
|-0,45
|-12,75
|Klimasan Klima
|24,48
|3,47
|44,25
|Koç Holding
|20,02
|-0,20
|-5,21
|Konfrut Gıda
|20,16
|-1,75
|19,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|77,10
|-4,10
|225,59
|Konya Çimento
|1.139,90
|-1,48
|0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,84
|-0,24
|59,74
|Koza Altın
|126,10
|0,80
|30,40
|Koza Madencilik
|15,26
|1,73
|-1,48
|Körfez GMYO
|6,63
|0,15
|14,31
|Kristal Kola
|2,82
|-2,42
|-28,06
|Kron Telekomünikasyon
|60,50
|2,54
|64,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|290,00
|-3,33
|84,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|7,33
|8,26
|Kütahya Porselen
|53,65
|0,19
|6,34
|Lider Faktoring
|3,35
|-0,89
|-1,76
|Link Bilgisayar
|42,46
|4,22
|33,21
|Logo Yazılım
|180,40
|5,50
|43,75
|Lokman Hekim Sağlık
|17,07
|-0,76
|58,76
|Lüks Kadife
|76,00
|-3,55
|162,98
|Makina Takım
|4,09
|-1,45
|19,94
|Marka Yatırım Holding
|5,74
|-0,52
|-10,73
|Marmaris Altınyunus
|230,00
|-1,29
|107,02
|Marshall
|271,10
|-2,13
|-11,61
|Martı GMYO
|2,72
|-0,73
|-1,09
|Martı Otel
|2,28
|-1,72
|7,04
|Mavi Giyim
|47,54
|-0,29
|-8,93
|Mazhar Zorlu Holding
|37,36
|0,00
|18,68
|Mega Polietilen
|8,38
|2,95
|9,40
|Menderes Tekstil
|3,05
|0,00
|-1,29
|Merit Turizm
|247,10
|-8,48
|195,22
|Merko Gıda
|7,28
|-2,54
|-15,74
|Metemtur Otelcilik
|28,00
|0,14
|26,70
|Metro Holding
|2,30
|1,77
|10,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|0,37
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|-2,71
|-7,73
|Migros Ticaret
|38,54
|0,68
|-9,95
|Milpa
|5,11
|1,39
|11,09
|Mistral GMYO
|4,87
|-1,62
|3,40
|MLP Sağlık
|21,46
|0,94
|8,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-3,23
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|0,00
|-13,68
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,62
|0,82
|16,78
|Naturelgaz Sanayi
|11,30
|9,92
|Net Holding
|4,40
|-2,00
|28,28
|Netaş Telekom.
|28,94
|1,69
|3,06
|Niğbaş Niğde Beton
|21,18
|1,15
|-59,27
|Nuh Çimento
|59,50
|-0,67
|23,89
|Nurol GMYO
|15,12
|-6,38
|107,41
|Odaş Elektrik
|3,60
|2,56
|-7,69
|Olmuksan-IP
|7,67
|4,35
|-35,27
|Orge Enerji Elektrik
|12,25
|-4,89
|65,99
|Orma Orman Mahsulleri
|28,96
|1,61
|96,74
|Osmanlı Menkul
|37,40
|-2,50
|20,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,81
|-0,71
|2,04
|Otokar
|373,60
|1,69
|22,78
|Oyak Çimento
|7,20
|0,42
|-18,00
|Oyak Yat. Ort.
|8,99
|-0,11
|29,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,36
|2,35
|-7,43
|Özak GMYO
|5,13
|0,00
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|8,89
|6,59
|35,73
|Özderici GMYO
|1,96
|-0,51
|-11,71
|Özerden Plastik
|8,51
|-3,95
|-5,44
|Pamukova Elektrik
|32,00
|1,65
|50,09
|Panora GMYO
|7,17
|-2,05
|17,39
|Papilon Savunma
|20,10
|1,11
|-11,69
|Park Elek.Madencilik
|5,91
|0,00
|10,06
|Parsan
|34,46
|1,35
|41,81
|Pegasus
|75,15
|1,90
|0,74
|Peker GMYO
|1,97
|0,00
|-24,52
|Penguen Gıda
|4,03
|-1,47
|-20,20
|Pera GMYO
|1,89
|0,00
|7,89
|Pergamon Dış Ticaret
|27,36
|8,41
|49,27
|Petkim
|6,13
|2,34
|23,09
|Petrokent Turizm
|2.800,00
|0,13
|208,91
|Pınar Et ve Un
|23,98
|2,04
|3,01
|Pınar Su
|8,49
|5,60
|14,27
|Pınar Süt
|22,36
|1,82
|-3,12
|Plastikkart
|15,23
|0,79
|5,40
|Polisan Holding
|3,29
|0,30
|-14,77
|Politeknik Metal
|351,20
|-1,90
|-13,44
|Prizma Press Matbaacılık
|5,86
|0,69
|6,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,10
|-5,49
|-12,13
|QNB Finansbank
|53,95
|-5,27
|-23,31
|Ral Yatırım Holding
|3,87
|-0,51
|-12,84
|Ray Sigorta
|15,23
|7,56
|-1,42
|Reysaş GMYO
|4,80
|0,42
|-11,93
|Reysaş Lojistik
|7,13
|2,30
|-22,84
|Rhea Girişim
|3,03
|1,00
|-18,55
|Rodrigo Tekstil
|22,00
|-4,35
|60,47
|Royal Halı
|3,60
|-0,55
|4,65
|RTA Laboratuvarları
|28,40
|-7,01
|-6,21
|Sabancı Holding
|8,94
|0,56
|-18,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,81
|1,60
|-0,64
|Sanel Mühendislik
|4,60
|-0,22
|34,50
|Sanifoam Sünger
|19,11
|1,22
|40,51
|Sanko Pazarlama
|12,93
|-1,30
|37,70
|Saray Matbaacılık
|5,82
|-0,51
|-33,64
|Sarkuysan
|13,58
|2,72
|53,62
|Sasa Polyester
|47,50
|1,28
|134,92
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,60
|-0,82
|271,33
|Sekuro Plastik
|29,86
|-0,47
|113,90
|Selçuk Ecza Deposu
|10,53
|-1,22
|-22,86
|Selçuk Gıda
|4,38
|-1,57
|-12,05
|Senkron Güvenlik
|38,50
|10,00
|46,61
|Serve Film Prodüksiyon
|16,91
|-2,25
|5,69
|Servet GMYO
|99,05
|1,12
|26,34
|Seyitler Kimya
|33,88
|0,24
|35,03
|Silverline Endüstri
|6,25
|0,64
|-27,33
|Sinpaş GMYO
|4,22
|-1,17
|0,96
|Smartiks Yazılım
|7,21
|0,84
|-18,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,54
|0,00
|42,54
|Söktaş
|4,74
|7,73
|-6,88
|Sönmez Filament
|58,00
|-3,01
|-17,38
|Sönmez Pamuklu
|23,36
|9,98
|-2,67
|Sumaş Suni Tahta
|79,00
|-1,00
|54,15
|Şeker Fin. Kir.
|9,87
|-4,08
|54,22
|Şekerbank
|1,21
|0,00
|-19,87
|Şişe Cam
|7,43
|0,54
|1,64
|Şok Marketler Ticaret
|12,46
|-0,95
|-1,27
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,00
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,24
|-1,87
|-15,52
|T.S.K.B.
|1,36
|-1,45
|-22,13
|T.Tuborg
|18,96
|-0,21
|4,93
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|0,00
|146,91
|Tat Gıda
|9,78
|1,66
|-15,41
|TAV Havalimanları
|21,14
|0,38
|-0,75
|Taze Kuru Gıda
|228,90
|0,09
|5,83
|Tek-Art Turizm
|1,83
|-0,54
|-9,41
|Tekfen Holding
|15,27
|0,93
|-6,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,50
|0,75
|5,63
|Temapol Polimer Plastik
|17,33
|-0,12
|50,70
|TGS Dış Ticaret
|17,88
|3,05
|40,68
|Tofaş Oto. Fab.
|34,30
|1,24
|10,96
|Torunlar GMYO
|3,43
|2,69
|-12,05
|Trabzon Liman
|34,30
|5,60
|6,79
|Trabzonspor Sportif
|2,20
|-0,90
|-9,84
|Trend GMYO
|6,98
|-0,99
|-44,47
|TSKB GMYO
|5,65
|-3,58
|-1,74
|Tuğçelik
|7,94
|1,28
|-1,73
|Tukaş
|8,21
|0,98
|-15,27
|Turcas Petrol
|4,60
|0,22
|-5,15
|Turkcell
|15,09
|-0,26
|-6,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,88
|-0,42
|69,72
|Tüpraş
|91,80
|-0,33
|-15,00
|Türk Hava Yolları
|12,91
|0,00
|0,00
|Türk İlaç Serum
|68,00
|-6,85
|Türk Prysmian Kablo
|12,07
|-2,66
|-0,25
|Türk Telekom
|6,84
|0,15
|-17,74
|Türk Traktör
|219,40
|3,93
|28,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,20
|0,15
|16,21
|Türkiye Sigorta
|6,76
|1,96
|2,42
|Ufuk Yatırım
|19,90
|-1,87
|48,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,83
|0,52
|37,50
|Ulusoy Elektrik
|56,40
|-0,88
|9,83
|Ulusoy Un Sanayi
|16,09
|-2,96
|39,91
|Umpaş Holding
|1,60
|-3,03
|-38,70
|Uşak Seramik
|2,38
|0,85
|1,71
|Utopya Turizm
|29,90
|-9,99
|-22,94
|Uzertaş Boya
|44,70
|-6,45
|-21,02
|Ülker Bisküvi
|22,30
|1,83
|-3,63
|Vakıf Fin. Kir.
|28,42
|5,26
|567,14
|Vakıf GMYO
|3,16
|-0,94
|-12,71
|Vakıf Yat. Ort.
|7,80
|-1,14
|5,98
|Vakıflar Bankası
|3,60
|-0,83
|-23,57
|Vakko Tekstil
|16,08
|5,79
|146,63
|Vanet Gıda
|7,80
|2,36
|0,91
|Verusa Holding
|64,95
|5,70
|44,01
|Verusaturk Girisim
|26,48
|3,84
|102,45
|Vestel
|36,32
|-1,30
|72,46
|Vestel Beyaz Eşya
|61,50
|-1,68
|50,44
|Viking Kağıt
|7,25
|0,14
|-19,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,78
|1,65
|52,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,22
|-0,89
|-25,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|102,00
|-4,23
|40,88
|Yataş
|15,43
|1,85
|6,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,04
|-1,46
|-8,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,12
|-0,61
|13,18
|Yeşil GMYO
|1,31
|-1,50
|-5,07
|Yeşil Yapı
|1,76
|-2,22
|-4,35
|Yeşil Yatırım Holding
|100,70
|-2,99
|5,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.999,90
|0,00
|2,56
|Yonga Mobilya
|25,26
|-7,06
|-15,64
|Yükselen Çelik
|4,88
|0,41
|-6,73
|Yünsa
|15,00
|-0,20
|7,98
|Zorlu Enerji
|2,32
|0,87
|-16,25
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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