Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,39 -3,41 -30,36 Acıpayam Selüloz 17,05 -1,96 -0,41 Adel Kalemcilik 26,24 5,13 -23,35 Adese Gayrimenkul 1,19 -2,46 -57,50 Afyon Çimento 3,92 -0,25 -23,29 Ak Enerji 1,37 0,00 -38,01 Akbank 5,27 0,19 -22,02 Akçansa 17,49 -1,58 8,62 Akdeniz Yatırım Hold. 1,77 -1,12 -26,35 Akfen GMYO 4,32 2,37 -11,11 Akın Tekstil 35,34 -1,28 11,27 Akiş GMYO 1,90 1,06 -31,96 Akmerkez GMYO 41,38 -1,48 -33,74 Aksa 15,15 -0,33 9,67 Aksa Enerji 11,97 -0,25 60,89 Aksigorta 7,67 -0,26 -11,82 Aksu Enerji 5,61 0,00 -25,67 Alarko Carrıer 272,70 -3,30 -24,98 Alarko GMYO 20,78 -1,24 -17,96 Alarko Holding 8,58 0,82 0,69 Albaraka Türk 1,54 0,00 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 22,96 -1,03 -22,59 Alkim Kağıt 14,76 -1,27 14,03 Alkim Kimya 15,21 -0,20 7,97 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,84 -3,16 -15,98 Altınyunus Çeşme 77,20 7,22 54,52 Anadolu Efes 22,08 -0,63 3,36 Anadolu Grubu Holding 21,90 -1,35 -16,17 Anadolu Hayat Emek. 8,91 0,68 10,88 Anadolu Isuzu 16,00 -0,62 -11,11 Anadolu Sigorta 6,20 -0,16 -14,13 Anel Elektrik 2,83 -1,05 -10,73 Arçelik 29,40 0,68 3,31 ARD Bilişim Teknolojileri 56,95 0,09 18,45 Arena Bilgisayar 41,28 -3,33 21,16 Armada Bilgisayar 39,82 -2,93 -18,87 Arsan Tekstil 4,56 2,47 13,00 Arzum Ev Aletleri 18,06 -1,58 -25,26 Aselsan 15,09 1,21 -17,32 Ata GMYO 3,81 -2,56 -30,85 Atakule GMYO 2,09 -1,88 -10,73 Atlantis Yatırım Holding 3,79 -2,57 -31,83 Atlas Yat. Ort. 1,66 -1,78 -5,14 ATP Ticari Bilgisayar 23,64 -0,67 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,54 -1,12 5,43 Avrasya GMYO 2,43 -2,41 -7,23 Avrasya Petrol ve Tur. 3,02 2,72 -5,63 Avrupa Yatırım Holding 6,08 -6,03 1,33 Aydem Enerji 6,91 -0,86 Ayen Enerji 4,28 -0,93 -20,89 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 -6,22 68,44 Aygaz 13,07 -2,46 -7,87 Bagfaş 14,20 -8,62 -29,00 Bak Ambalaj 18,69 -1,89 -7,48 Balatacılar Balatacılık 5,33 -4,82 -35,32 Bantaş Ambalaj 5,31 -0,93 13,22 Banvit 56,10 -0,97 7,88 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,71 -0,41 Baştaş Başkent Çimento 12,50 -3,85 -28,04 Batı Çimento 12,07 -2,74 156,26 Batısöke Çimento 2,23 0,45 -8,61 Bayrak Taban Sanayi 10,47 -0,29 -1,32 Bera Holding 16,13 -4,73 -20,46 Berkosan Yalıtım 9,59 -1,64 7,51 Beşiktaş Futbol Yat. 6,96 -0,43 72,28 Beyaz Filo 9,43 2,17 -7,37 Bilici Yatırım 16,54 -1,37 149,10 Bim Mağazalar 64,30 1,26 -9,81 Biotrend Çevre ve Enerji 18,11 0,67 Birko Mensucat 1,11 -4,31 0,00 Birlik Mensucat 2,12 -3,64 -38,73 Bizim Mağazaları 11,75 -2,08 -23,50 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,94 4,58 Boğaziçi Beton 5,73 0,53 Borusan Mannesmann 23,14 0,35 -16,76 Borusan Yat. Paz. 296,20 -2,50 -34,80 Bosch Fren Sistemleri 837,90 -1,27 -31,86 Bossa 26,28 -2,16 47,23 Brisa 20,54 1,08 6,08 Burçelik 18,43 -3,20 -12,32 Burçelik Vana 22,70 -3,73 -54,29 Bursa Çimento 3,56 0,00 -28,48 Carrefoursa 37,72 -1,00 -47,47 Casa Emtia Petrol 130,00 -2,26 22,64 Ceo Event Medya 12,06 6,16 87,56 Coca Cola İçecek 77,80 -2,45 22,50 Cosmos Yat. Holding 9,57 1,06 18,73 Credıtwest Faktorıng 3,95 0,77 -32,71 Çan2 Termik 7,63 0,66 Çelebi 227,10 7,73 24,42 Çelik Halat 6,26 -0,32 -31,19 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 12,88 0,70 -18,02 Çimbeton 213,40 0,95 -28,03 Çimentaş 30,50 -1,23 -15,65 Çimsa 22,56 -1,48 26,74 Çuhadaroğlu Metal 6,98 -1,13 -8,25 Dagi Giyim 2,17 2,36 -36,30 Dagi Yatırım Holding 11,74 0,00 -8,99 Dardanel 14,45 -1,23 -56,87 Datagate Bilgisayar 11,98 -1,80 -25,64 Demısaş Döküm 5,96 1,88 -7,96 Denge Holding 3,31 -9,81 -39,60 Deniz GMYO 1,88 -0,53 2,06 Derimod 11,52 -0,26 18,28 Derlüks Yatırım Holding 3,91 -2,74 -55,67 Desa Deri 12,25 3,64 25,77 Despec Bilgisayar 9,14 -2,14 -30,02 Deva Holding 23,66 3,23 -1,66 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,67 0,09 -0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 4,92 0,00 31,90 Ditaş Doğan 14,73 -1,60 13,26 DO-CO 832,50 0,99 32,14 Doğan Burda 14,08 -0,35 -37,25 Doğan Holding 2,93 0,34 -2,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -1,45 -12,41 Doğusan 5,42 0,18 23,74 Doğuş GMYO 8,83 -0,67 8,08 Doğuş Otomotiv 22,48 0,45 -17,72 Döktaş Dökümcülük 30,16 1,07 -1,50 Duran Doğan Basım 10,57 -1,58 0,76 Dyo Boya 11,34 -1,22 0,82 Eczacıbaşı İlaç 5,80 1,05 -19,47 Eczacıbaşı Yatırım 38,06 -1,65 41,39 Edip Gayrimenkul 2,29 0,44 -31,02 Ege Endüstri 1.240,00 -0,96 -25,52 Ege Gübre 171,00 2,70 19,20 Ege Profil 26,22 -0,91 -31,43 Ege Seramik 11,75 0,09 21,60 Egeplast 25,90 0,86 -22,22 Ekiz Kimya 5,97 0,00 -16,27 Emek Elektrik 2,27 2,71 -20,50 Eminiş Ambalaj 22,50 0,00 -38,93 Emlak Konut GMYO 2,11 2,43 -0,22 Enerjisa Enerji 10,19 -0,49 -11,63 Enka İnşaat 8,76 -0,34 24,40 Erbosan 100,80 4,40 148,55 Ereğli Demir Çelik 18,05 1,46 37,40 Ersu Gıda 3,84 -0,52 -22,27 Escort Teknoloji 5,63 -0,18 -14,31 Esenboğa Elektrik 28,76 -0,96 51,16 Etiler Gıda 6,10 0,83 53,27 Euro Kapital Yat. Ort. 8,60 8,86 123,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,50 -1,41 -2,78 Euro Yat. Ort. 3,83 -1,03 -15,08 Euro Yatırım Holding 3,18 6,35 11,97 Fade Gıda 20,30 -1,74 227,95 Fenerbahçe Futbol 37,52 1,57 26,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,23 2,29 -24,35 F-M İzmit Piston 105,80 -2,13 -13,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,03 -0,53 0,00 Ford Otosan 171,60 0,76 40,50 Formet Celik Kapi Sanayi 1,13 -0,88 -53,94 Frigo Pak Gıda 17,29 -3,94 -17,59 Galata Wind Enerji 3,74 -0,53 Galatasaray Sportif 4,07 3,04 0,49 Garanti Bankası 8,11 -0,61 -20,11 Garanti Faktoring 9,85 2,07 -11,50 Garanti Yat. Ort. 2,32 0,43 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 7,13 0,00 20,32 Gediz Ambalaj 38,90 -3,04 45,15 Gentaş 4,07 -0,25 -30,56 Gersan Elektrik 5,42 0,93 -11,73 Global Men. Değ. 5,48 -1,97 -8,82 Global Yat. Holding 3,09 0,00 -33,97 Good-Year 6,69 -0,89 -16,04 Göltaş Çimento 43,02 -1,42 4,27 Gözde Girişim 5,55 -0,36 -30,45 GSD Denizcilik 6,22 -1,11 23,41 GSD Holding 1,95 -0,51 -22,31 Gübre Fabrik. 53,05 -1,49 -38,35 Güler Yat. Holding 2,29 0,00 -33,87 Halk GMYO 2,60 0,39 -14,70 Hatay Tekstil 17,47 -1,58 28,12 Hedef Girişim 2,45 -3,54 -2,96 Hektaş 8,03 2,16 50,31 HUB Girişim 12,10 -1,55 -33,52 Hürriyet Gzt. 1,37 -2,14 -34,76 ICBC Turkey Bank 5,44 -0,73 -16,31 İdealist Danışmanlık 69,10 -1,99 413,37 İdealist GMYO 6,30 4,13 -7,35 İhlas Ev Aletleri 1,07 -0,93 -42,57 İhlas Gayrimenkul 1,15 -0,86 -8,00 İhlas Gazetecilik 1,00 -0,99 -59,41 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,74 0,00 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,46 -1,07 39,04 Info Yatırım 6,00 -1,64 -6,98 İntema 41,66 -1,84 4,41 Inveo Yatırım Holding 113,30 -1,56 156,22 İpek Doğal Enerji 12,28 -0,49 -6,12 İskenderun Demir Çelik 11,60 0,43 28,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu