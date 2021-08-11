Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.100,00
|-4,31
|-23,21
|İş Bankası (C)
|5,31
|-3,10
|-21,83
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|-6,98
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,94
|-2,97
|-23,83
|İş Girişim
|9,11
|-2,46
|-51,93
|İş GMYO
|1,86
|-0,53
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,05
|-0,99
|-15,35
|İş Yat. Ort.
|2,76
|-1,78
|-17,93
|İşbir Holding
|4.450,30
|-7,38
|62,56
|Işık Plastik
|38,00
|-0,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-2,20
|-21,93
|İttifak Holding
|1,44
|-4,00
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|17,33
|-3,78
|-3,72
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|-6,64
|-19,32
|İzmir Fırça
|5,72
|-2,05
|2,88
|Jantsa Jant Sanayi
|70,65
|-2,55
|70,45
|Kafein Yazılım
|25,08
|-2,03
|17,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,06
|9,93
|Kaplamin
|27,44
|-1,37
|-18,82
|Kardemir (A)
|7,48
|4,03
|25,71
|Kardemir (B)
|7,52
|4,44
|42,69
|Kardemir (D)
|7,88
|-1,62
|36,33
|Karel Elektronik
|32,50
|-4,36
|40,94
|Karsan Otomotiv
|3,93
|-1,01
|20,92
|Karsu Tekstil
|8,01
|-3,49
|-6,32
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,06
|9,93
|Kartonsan
|51,75
|-3,72
|-45,34
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|2,34
|-0,65
|Kent Gıda
|200,00
|-2,44
|-43,76
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|-2,42
|-32,52
|Kervan Gıda
|15,90
|-1,24
|21,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-3,33
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,71
|-3,39
|-31,87
|Klimasan Klima
|20,80
|-2,26
|22,57
|Koç Holding
|21,54
|2,47
|5,32
|Konfrut Gıda
|17,47
|1,69
|3,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,80
|-0,33
|152,53
|Konya Çimento
|844,10
|-3,75
|-25,30
|Koray GMYO
|7,67
|-6,69
|72,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,66
|-3,35
|52,15
|Koza Altın
|102,80
|-2,74
|6,31
|Koza Madencilik
|13,35
|-1,84
|-13,82
|Körfez GMYO
|5,08
|-1,74
|-12,41
|Kristal Kola
|1,33
|-4,66
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|43,80
|-3,82
|18,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|208,00
|-1,09
|32,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,76
|-8,31
|20,00
|Kütahya Porselen
|55,65
|3,82
|10,31
|Kütahya Şeker
|38,58
|-9,99
|Lider Faktoring
|2,99
|2,05
|-12,32
|Link Bilgisayar
|30,10
|-2,40
|-4,74
|Logo Yazılım
|36,40
|-2,15
|16,89
|Lokman Hekim Sağlık
|9,55
|-1,55
|33,23
|Lüks Kadife
|47,76
|-0,50
|65,76
|Makina Takım
|3,03
|-4,11
|-11,14
|Manas Enerji Yönetimi
|16,91
|-4,03
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|10,00
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|161,40
|-4,10
|45,27
|Marshall
|237,70
|-2,30
|-22,50
|Martı GMYO
|1,05
|-0,94
|-58,88
|Martı Otel
|1,65
|-3,51
|-22,54
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,02
|-4,84
|Mavi Giyim
|55,00
|-2,05
|6,57
|Mazhar Zorlu Holding
|35,96
|-2,76
|14,23
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|33,38
|-4,63
|Mega Polietilen
|5,93
|2,24
|-22,58
|Menderes Tekstil
|2,06
|-5,50
|-33,33
|Mercan Kimya
|9,62
|-2,53
|Merit Turizm
|15,75
|-4,60
|52,04
|Merko Gıda
|4,96
|-2,55
|-42,59
|Metemtur Yatırım
|3,89
|-2,51
|-51,89
|Metro Holding
|1,53
|-0,65
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|4,31
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-1,68
|-24,46
|Migros Ticaret
|35,24
|0,17
|-17,66
|Milpa
|4,21
|9,92
|-8,48
|Mistral GMYO
|4,21
|-3,22
|-10,62
|MLP Sağlık
|24,00
|-0,83
|20,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,59
|-1,93
|21,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,31
|-0,68
|-38,31
|Mondi Tire Kutsan
|8,13
|-3,79
|6,97
|Naturel Enerji
|37,00
|-3,14
|4,20
|Naturelgaz
|7,78
|-1,89
|Net Holding
|3,75
|-3,10
|9,33
|Netaş Telekom.
|18,40
|-9,09
|-34,47
|Niğbaş Niğde Beton
|10,89
|-3,03
|-79,06
|Nuh Çimento
|38,28
|-2,55
|-20,30
|Nurol GMYO
|16,20
|-1,76
|122,22
|Odaş Elektrik
|1,36
|0,00
|-53,48
|Orge Enerji Elektrik
|5,98
|-3,86
|29,65
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|-7,94
|97,01
|Osmanlı Menkul
|22,38
|-0,71
|-27,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-0,88
|-17,93
|Otokar
|334,40
|-2,79
|9,90
|Oyak Çimento
|6,81
|-2,01
|-22,44
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|-2,81
|0,12
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,86
|-0,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,90
|-2,26
|-17,20
|Özak GMYO
|4,03
|-2,18
|-20,98
|Özbal Çelik Boru
|12,60
|-3,00
|92,37
|Özderici GMYO
|1,46
|-3,31
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,92
|-2,34
|-12,00
|Pamukova Elektrik
|32,50
|-2,40
|52,44
|Panora GMYO
|6,50
|0,46
|8,01
|Papilon Savunma
|14,54
|-3,30
|-36,05
|Park Elek.Madencilik
|4,66
|-4,12
|-13,22
|Parsan
|27,68
|-3,69
|13,91
|Pegasus
|69,15
|-1,71
|-7,31
|Peker GMYO
|0,93
|-3,12
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,08
|-5,52
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|56,00
|-5,08
|Pera GMYO
|1,48
|0,00
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,12
|-0,94
|26,14
|Petkim
|5,77
|-1,70
|15,86
|Petrokent Turizm
|1.979,80
|-0,26
|118,42
|Pınar Et ve Un
|16,59
|-2,41
|-24,19
|Pınar Su
|7,66
|-0,26
|3,10
|Pınar Süt
|16,71
|-3,97
|-25,90
|Plastikkart
|18,32
|3,33
|26,78
|Polisan Holding
|2,71
|-3,90
|-29,51
|Politeknik Metal
|342,10
|-1,81
|-15,68
|Prizma Press Matbaacılık
|4,89
|-1,61
|-10,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|75,00
|-4,21
|-40,14
|QNB Finansbank
|39,84
|-3,49
|-43,37
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|12,95
|-4,07
|Ral Yatırım Holding
|4,49
|-2,39
|1,13
|Ray Sigorta
|9,95
|-0,40
|-35,60
|Reysaş GMYO
|4,89
|-2,59
|-10,28
|Reysaş Lojistik
|4,14
|-3,72
|-19,98
|Rhea Girişim
|1,84
|-3,16
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|16,06
|-9,98
|17,14
|Royal Halı
|3,24
|-1,82
|-5,81
|RTA Laboratuvarları
|20,60
|-2,83
|-31,97
|Sabancı Holding
|9,79
|-0,71
|-11,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,36
|4,93
|-13,97
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-1,51
|33,33
|Sanifoam Sünger
|20,70
|1,07
|52,21
|Sanko Pazarlama
|10,38
|-3,62
|12,00
|Saray Matbaacılık
|4,12
|-2,83
|-53,02
|Sarkuysan
|12,01
|-2,75
|38,09
|Sasa Polyester
|27,78
|-3,54
|85,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,44
|-2,41
|175,44
|Sekuro Plastik
|21,76
|-1,81
|55,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|-1,76
|-37,54
|Selçuk Gıda
|6,78
|9,89
|36,14
|Selva Gıda Sanayi
|6,81
|-8,96
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-3,57
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|-0,61
|-7,81
|Servet GMYO
|65,05
|-3,13
|-17,03
|Seyitler Kimya
|16,15
|0,31
|19,95
|Silverline Endüstri
|5,60
|3,13
|-34,88
|Sinpaş GMYO
|4,17
|-2,80
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|5,67
|-1,39
|-36,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,84
|-2,06
|-17,07
|Söktaş
|2,26
|-6,38
|-30,48
|Sönmez Filament
|38,86
|1,20
|-44,64
|Sönmez Pamuklu
|13,68
|-5,66
|-43,00
|Sumaş Suni Tahta
|68,75
|-5,82
|34,15
|Şeker Fin. Kir.
|5,34
|-5,15
|-16,56
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,34
|-0,60
|16,49
|Şok Marketler Ticaret
|12,14
|-0,08
|-2,73
|T. Halk Bankası
|4,60
|-1,08
|-17,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,66
|-1,21
|-36,70
|T.S.K.B.
|1,27
|-3,79
|-27,28
|T.Tuborg
|16,85
|-1,06
|-6,75
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|1,13
|137,42
|Tat Gıda
|8,64
|-2,92
|-25,27
|TAV Havalimanları
|22,30
|-1,68
|4,69
|Taze Kuru Gıda
|196,50
|-3,20
|-9,15
|Tek-Art Turizm
|1,41
|-3,42
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,51
|-2,49
|-11,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|-2,89
|-22,40
|Temapol Polimer Plastik
|15,39
|1,65
|33,83
|TGS Dış Ticaret
|14,43
|3,52
|13,53
|Tofaş Oto. Fab.
|41,14
|1,03
|33,09
|Torunlar GMYO
|3,51
|-0,57
|-10,00
|Trabzon Liman
|28,66
|-2,05
|-10,77
|Trabzonspor Sportif
|3,48
|1,16
|42,62
|Trend GMYO
|6,59
|-2,66
|-47,57
|TSKB GMYO
|3,33
|5,71
|-42,09
|Tuğçelik
|13,39
|-4,01
|65,72
|Tukaş
|6,63
|-2,50
|-31,58
|Turcas Petrol
|3,33
|-6,72
|-31,34
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,85
|-0,91
|Turkcell
|15,13
|-1,88
|-1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,25
|-1,15
|22,60
|Tüpraş
|96,50
|-3,16
|-10,65
|Türk Hava Yolları
|12,21
|-3,33
|-5,42
|Türk İlaç Serum
|14,88
|0,54
|Türk Prysmian Kablo
|11,35
|5,29
|-5,91
|Türk Telekom
|6,64
|-2,64
|-17,94
|Türk Traktör
|170,80
|-3,01
|0,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|115,10
|-2,70
|1,95
|Türkiye Sigorta
|4,75
|-1,45
|-23,12
|Ufuk Yatırım
|14,53
|-3,90
|8,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,82
|-4,74
|-9,91
|Ulusoy Elektrik
|53,25
|0,00
|3,70
|Ulusoy Un Sanayi
|4,94
|-1,98
|-2,92
|Umpaş Holding
|1,23
|-0,81
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,84
|-5,15
|-21,37
|Utopya Turizm
|18,98
|-0,11
|-51,08
|Uzertaş Boya
|33,20
|-0,90
|-41,34
|Ülker Bisküvi
|19,91
|-1,24
|-10,79
|Ünlü Yatırım Holding
|4,97
|-9,14
|Vakıf Fin. Kir.
|8,15
|-4,23
|139,14
|Vakıf GMYO
|1,44
|-2,04
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,20
|-2,52
|-15,76
|Vakıflar Bankası
|3,47
|-1,70
|-26,33
|Vakko Tekstil
|10,45
|-3,24
|66,76
|Vanet Gıda
|5,42
|0,37
|-29,88
|VBT Yazılım
|22,00
|-3,25
|Verusa Holding
|46,00
|-2,79
|2,04
|Verusaturk Girisim
|22,00
|-2,22
|68,60
|Vestel
|28,78
|-2,31
|47,38
|Vestel Beyaz Eşya
|46,00
|-0,95
|23,07
|Viking Kağıt
|6,29
|9,97
|-30,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-2,81
|-19,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,42
|-0,65
|-15,95
|Yataş
|13,16
|-3,24
|-8,93
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,79
|-5,96
|-13,86
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|-0,87
|17,75
|Yeşil GMYO
|0,96
|-4,00
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,10
|-3,51
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-3,62
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.020,00
|-6,42
|-29,36
|Yonga Mobilya
|20,98
|-1,96
|-29,57
|Yükselen Çelik
|5,62
|-0,35
|7,42
|Yünsa
|10,90
|-4,13
|-21,53
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,60
|-0,99
|-36,73
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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