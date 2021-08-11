Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.100,00 -4,31 -23,21 İş Bankası (C) 5,31 -3,10 -21,83 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 -6,98 5,26 İş Fin.Kir. 2,94 -2,97 -23,83 İş Girişim 9,11 -2,46 -51,93 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,05 -0,99 -15,35 İş Yat. Ort. 2,76 -1,78 -17,93 İşbir Holding 4.450,30 -7,38 62,56 Işık Plastik 38,00 -0,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 -21,93 İttifak Holding 1,44 -4,00 -35,43 İz Hayvancılık Tarım 17,33 -3,78 -3,72 İzmir Demir Çelik 2,67 -6,64 -19,32 İzmir Fırça 5,72 -2,05 2,88 Jantsa Jant Sanayi 70,65 -2,55 70,45 Kafein Yazılım 25,08 -2,03 17,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,06 9,93 Kaplamin 27,44 -1,37 -18,82 Kardemir (A) 7,48 4,03 25,71 Kardemir (B) 7,52 4,44 42,69 Kardemir (D) 7,88 -1,62 36,33 Karel Elektronik 32,50 -4,36 40,94 Karsan Otomotiv 3,93 -1,01 20,92 Karsu Tekstil 8,01 -3,49 -6,32 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,06 9,93 Kartonsan 51,75 -3,72 -45,34 Katmerciler Ekipman 3,06 2,34 -0,65 Kent Gıda 200,00 -2,44 -43,76 Kerevitaş Gıda 4,44 -2,42 -32,52 Kervan Gıda 15,90 -1,24 21,36 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -3,33 -53,97 Kiler GMYO 1,71 -3,39 -31,87 Klimasan Klima 20,80 -2,26 22,57 Koç Holding 21,54 2,47 5,32 Konfrut Gıda 17,47 1,69 3,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,80 -0,33 152,53 Konya Çimento 844,10 -3,75 -25,30 Koray GMYO 7,67 -6,69 72,36 Kordsa Teknik Tekstil 23,66 -3,35 52,15 Koza Altın 102,80 -2,74 6,31 Koza Madencilik 13,35 -1,84 -13,82 Körfez GMYO 5,08 -1,74 -12,41 Kristal Kola 1,33 -4,66 -56,46 Kron Telekomünikasyon 43,80 -3,82 18,89 Kuştur Kuşadası Turizm 208,00 -1,09 32,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,76 -8,31 20,00 Kütahya Porselen 55,65 3,82 10,31 Kütahya Şeker 38,58 -9,99 Lider Faktoring 2,99 2,05 -12,32 Link Bilgisayar 30,10 -2,40 -4,74 Logo Yazılım 36,40 -2,15 16,89 Lokman Hekim Sağlık 9,55 -1,55 33,23 Lüks Kadife 47,76 -0,50 65,76 Makina Takım 3,03 -4,11 -11,14 Manas Enerji Yönetimi 16,91 -4,03 Marka Yatırım Holding 5,06 10,00 -21,31 Marmaris Altınyunus 161,40 -4,10 45,27 Marshall 237,70 -2,30 -22,50 Martı GMYO 1,05 -0,94 -58,88 Martı Otel 1,65 -3,51 -22,54 Matriks Bilgi Dağıtım 33,02 -4,84 Mavi Giyim 55,00 -2,05 6,57 Mazhar Zorlu Holding 35,96 -2,76 14,23 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 33,38 -4,63 Mega Polietilen 5,93 2,24 -22,58 Menderes Tekstil 2,06 -5,50 -33,33 Mercan Kimya 9,62 -2,53 Merit Turizm 15,75 -4,60 52,04 Merko Gıda 4,96 -2,55 -42,59 Metemtur Yatırım 3,89 -2,51 -51,89 Metro Holding 1,53 -0,65 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 4,31 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -1,68 -24,46 Migros Ticaret 35,24 0,17 -17,66 Milpa 4,21 9,92 -8,48 Mistral GMYO 4,21 -3,22 -10,62 MLP Sağlık 24,00 -0,83 20,79 MMC San. ve Tic. Yat. 5,59 -1,93 21,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,31 -0,68 -38,31 Mondi Tire Kutsan 8,13 -3,79 6,97 Naturel Enerji 37,00 -3,14 4,20 Naturelgaz 7,78 -1,89 Net Holding 3,75 -3,10 9,33 Netaş Telekom. 18,40 -9,09 -34,47 Niğbaş Niğde Beton 10,89 -3,03 -79,06 Nuh Çimento 38,28 -2,55 -20,30 Nurol GMYO 16,20 -1,76 122,22 Odaş Elektrik 1,36 0,00 -53,48 Orge Enerji Elektrik 5,98 -3,86 29,65 Orma Orman Mahsulleri 29,00 -7,94 97,01 Osmanlı Menkul 22,38 -0,71 -27,43 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -0,88 -17,93 Otokar 334,40 -2,79 9,90 Oyak Çimento 6,81 -2,01 -22,44 Oyak Yat. Ort. 6,91 -2,81 0,12 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,86 -0,42 Oylum Sınai Yatırımlar 3,90 -2,26 -17,20 Özak GMYO 4,03 -2,18 -20,98 Özbal Çelik Boru 12,60 -3,00 92,37 Özderici GMYO 1,46 -3,31 -34,23 Özerden Plastik 7,92 -2,34 -12,00 Pamukova Elektrik 32,50 -2,40 52,44 Panora GMYO 6,50 0,46 8,01 Papilon Savunma 14,54 -3,30 -36,05 Park Elek.Madencilik 4,66 -4,12 -13,22 Parsan 27,68 -3,69 13,91 Pegasus 69,15 -1,71 -7,31 Peker GMYO 0,93 -3,12 -60,24 Penguen Gıda 3,08 -5,52 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 56,00 -5,08 Pera GMYO 1,48 0,00 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,12 -0,94 26,14 Petkim 5,77 -1,70 15,86 Petrokent Turizm 1.979,80 -0,26 118,42 Pınar Et ve Un 16,59 -2,41 -24,19 Pınar Su 7,66 -0,26 3,10 Pınar Süt 16,71 -3,97 -25,90 Plastikkart 18,32 3,33 26,78 Polisan Holding 2,71 -3,90 -29,51 Politeknik Metal 342,10 -1,81 -15,68 Prizma Press Matbaacılık 4,89 -1,61 -10,77 QNB Finans Fin. Kir. 75,00 -4,21 -40,14 QNB Finansbank 39,84 -3,49 -43,37 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 12,95 -4,07 Ral Yatırım Holding 4,49 -2,39 1,13 Ray Sigorta 9,95 -0,40 -35,60 Reysaş GMYO 4,89 -2,59 -10,28 Reysaş Lojistik 4,14 -3,72 -19,98 Rhea Girişim 1,84 -3,16 -50,54 Rodrigo Tekstil 16,06 -9,98 17,14 Royal Halı 3,24 -1,82 -5,81 RTA Laboratuvarları 20,60 -2,83 -31,97 Sabancı Holding 9,79 -0,71 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 9,36 4,93 -13,97 Sanel Mühendislik 4,56 -1,51 33,33 Sanifoam Sünger 20,70 1,07 52,21 Sanko Pazarlama 10,38 -3,62 12,00 Saray Matbaacılık 4,12 -2,83 -53,02 Sarkuysan 12,01 -2,75 38,09 Sasa Polyester 27,78 -3,54 85,39 Say Yenilenebilir Enerji 23,44 -2,41 175,44 Sekuro Plastik 21,76 -1,81 55,87 Selçuk Ecza Deposu 8,39 -1,76 -37,54 Selçuk Gıda 6,78 9,89 36,14 Selva Gıda Sanayi 6,81 -8,96 Senkron Güvenlik 27,00 -3,57 2,82 Serve Film Prodüksiyon 14,75 -0,61 -7,81 Servet GMYO 65,05 -3,13 -17,03 Seyitler Kimya 16,15 0,31 19,95 Silverline Endüstri 5,60 3,13 -34,88 Sinpaş GMYO 4,17 -2,80 -0,24 Smartiks Yazılım 5,67 -1,39 -36,00 Sodaş Sodyum Sanayii 21,84 -2,06 -17,07 Söktaş 2,26 -6,38 -30,48 Sönmez Filament 38,86 1,20 -44,64 Sönmez Pamuklu 13,68 -5,66 -43,00 Sumaş Suni Tahta 68,75 -5,82 34,15 Şeker Fin. Kir. 5,34 -5,15 -16,56 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,34 -0,60 16,49 Şok Marketler Ticaret 12,14 -0,08 -2,73 T. Halk Bankası 4,60 -1,08 -17,27 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,66 -1,21 -36,70 T.S.K.B. 1,27 -3,79 -27,28 T.Tuborg 16,85 -1,06 -6,75 Taç Tarım Ürünleri 25,00 1,13 137,42 Tat Gıda 8,64 -2,92 -25,27 TAV Havalimanları 22,30 -1,68 4,69 Taze Kuru Gıda 196,50 -3,20 -9,15 Tek-Art Turizm 1,41 -3,42 -30,20 Tekfen Holding 14,51 -2,49 -11,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 -2,89 -22,40 Temapol Polimer Plastik 15,39 1,65 33,83 TGS Dış Ticaret 14,43 3,52 13,53 Tofaş Oto. Fab. 41,14 1,03 33,09 Torunlar GMYO 3,51 -0,57 -10,00 Trabzon Liman 28,66 -2,05 -10,77 Trabzonspor Sportif 3,48 1,16 42,62 Trend GMYO 6,59 -2,66 -47,57 TSKB GMYO 3,33 5,71 -42,09 Tuğçelik 13,39 -4,01 65,72 Tukaş 6,63 -2,50 -31,58 Turcas Petrol 3,33 -6,72 -31,34 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,85 -0,91 Turkcell 15,13 -1,88 -1,09 Tümosan Motor ve Traktör 17,25 -1,15 22,60 Tüpraş 96,50 -3,16 -10,65 Türk Hava Yolları 12,21 -3,33 -5,42 Türk İlaç Serum 14,88 0,54 Türk Prysmian Kablo 11,35 5,29 -5,91 Türk Telekom 6,64 -2,64 -17,94 Türk Traktör 170,80 -3,01 0,25 Türker Proje Gayrimenkul 115,10 -2,70 1,95 Türkiye Sigorta 4,75 -1,45 -23,12 Ufuk Yatırım 14,53 -3,90 8,43 Ulaşlar Turizm Yat. 3,82 -4,74 -9,91 Ulusoy Elektrik 53,25 0,00 3,70 Ulusoy Un Sanayi 4,94 -1,98 -2,92 Umpaş Holding 1,23 -0,81 -52,87 Uşak Seramik 1,84 -5,15 -21,37 Utopya Turizm 18,98 -0,11 -51,08 Uzertaş Boya 33,20 -0,90 -41,34 Ülker Bisküvi 19,91 -1,24 -10,79 Ünlü Yatırım Holding 4,97 -9,14 Vakıf Fin. Kir. 8,15 -4,23 139,14 Vakıf GMYO 1,44 -2,04 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,20 -2,52 -15,76 Vakıflar Bankası 3,47 -1,70 -26,33 Vakko Tekstil 10,45 -3,24 66,76 Vanet Gıda 5,42 0,37 -29,88 VBT Yazılım 22,00 -3,25 Verusa Holding 46,00 -2,79 2,04 Verusaturk Girisim 22,00 -2,22 68,60 Vestel 28,78 -2,31 47,38 Vestel Beyaz Eşya 46,00 -0,95 23,07 Viking Kağıt 6,29 9,97 -30,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -2,81 -19,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,42 -0,65 -15,95 Yataş 13,16 -3,24 -8,93 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,79 -5,96 -13,86 Yeni Gimat GMYO 13,65 -0,87 17,75 Yeşil GMYO 0,96 -4,00 -30,43 Yeşil Yapı 1,10 -3,51 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -3,62 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.020,00 -6,42 -29,36 Yonga Mobilya 20,98 -1,96 -29,57 Yükselen Çelik 5,62 -0,35 7,42 Yünsa 10,90 -4,13 -21,53 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 -0,99 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi