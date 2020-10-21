Borsada günlük işlemler (2)
21.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.800,00
|-0,22
|48,44
|İş Bankası (C)
|5,77
|0,00
|-9,98
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,19
|0,24
|10,26
|İş Girişim
|14,25
|0,85
|275,00
|İş GMYO
|2,13
|-1,39
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|10,65
|3,80
|164,48
|İş Yat. Ort.
|3,23
|-0,92
|100,46
|İşbir Holding
|3.000,00
|0,00
|597,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,34
|-1,47
|116,13
|İttifak Holding
|10,43
|-5,53
|180,38
|İz Hayvancılık Tarım
|8,38
|-1,18
|220,28
|İzmir Demir Çelik
|21,40
|-0,47
|161,29
|İzmir Fırça
|7,63
|9,94
|323,89
|Jantsa Jant Sanayi
|183,60
|-2,55
|245,19
|Kafein Yazılım
|18,29
|1,39
|64,69
|Kaplamin
|24,54
|9,95
|342,16
|Kardemir (A)
|5,69
|-2,74
|114,72
|Kardemir (B)
|3,84
|-1,79
|45,45
|Kardemir (D)
|3,65
|0,27
|37,22
|Karel Elektronik
|19,21
|-3,76
|32,21
|Karsan Otomotiv
|3,31
|5,75
|109,49
|Karsu Tekstil
|6,20
|6,16
|91,36
|Kartonsan
|1.023,40
|10,00
|164,90
|Katmerciler Ekipman
|4,41
|-9,94
|188,48
|Kent Gıda
|295,00
|1,03
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|7,07
|-3,81
|116,87
|Kervansaray Yat. Holding
|1,58
|-9,71
|187,27
|Kiler GMYO
|14,77
|-9,99
|289,71
|Klimasan Klima
|16,38
|-0,73
|-22,79
|Koç Holding
|15,46
|-0,51
|-22,73
|Konfrut Gıda
|17,70
|0,91
|126,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|9,17
|9,95
|Konya Çimento
|688,00
|9,99
|153,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,40
|-0,40
|-2,48
|Koza Altın
|80,90
|1,51
|9,25
|Koza Madencilik
|13,72
|0,96
|36,79
|Körfez GMYO
|6,71
|-7,70
|180,75
|Kristal Kola
|2,55
|-3,41
|68,87
|Kron Telekomünikasyon
|27,60
|-0,22
|116,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|118,80
|-9,93
|406,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|-2,79
|117,60
|Kütahya Porselen
|29,54
|-0,14
|346,22
|Lider Faktoring
|3,56
|-4,30
|94,01
|Link Bilgisayar
|39,92
|-1,24
|121,92
|Logo Yazılım
|101,40
|0,40
|66,78
|Lokman Hekim Sağlık
|11,19
|0,27
|95,10
|Lüks Kadife
|33,00
|4,36
|281,94
|Makina Takım
|3,11
|-1,89
|65,43
|Marka Yatırım Holding
|3,57
|9,85
|202,54
|Marmaris Altınyunus
|86,75
|-1,81
|22,18
|Marshall
|344,20
|3,02
|624,02
|Martı GMYO
|3,34
|9,87
|230,69
|Martı Otel
|2,12
|9,84
|132,97
|Mavi Giyim
|43,90
|-2,92
|-24,18
|Mazhar Zorlu Holding
|19,50
|-2,16
|61,29
|Mega Polietilen
|13,01
|9,97
|925,66
|Menderes Tekstil
|3,63
|-5,96
|177,10
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|78,60
|-9,97
|304,32
|Merko Gıda
|17,50
|-9,98
|1566,67
|Metemtur Otelcilik
|9,85
|-1,10
|453,37
|Metro Holding
|2,58
|-3,37
|86,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,31
|3,36
|119,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,72
|-3,20
|-48,99
|Migros Ticaret
|43,50
|2,84
|79,60
|Milpa
|5,63
|-1,92
|157,08
|Mistral GMYO
|4,77
|-2,65
|154,18
|MLP Sağlık
|18,45
|1,88
|15,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,58
|-9,62
|477,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,32
|-2,79
|76,81
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,30
|-1,89
|185,38
|Net Holding
|3,39
|0,30
|30,38
|Netaş Telekom.
|22,06
|-2,30
|68,91
|Niğbaş Niğde Beton
|41,10
|8,16
|562,90
|Nuh Çimento
|36,44
|9,96
|231,73
|Nurol GMYO
|7,15
|-1,92
|100,28
|Odaş Elektrik
|3,42
|0,59
|136,56
|Olmuksan-IP
|10,45
|-3,51
|308,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,69
|-2,53
|55,04
|Orma Orman Mahsulleri
|13,50
|-8,91
|389,13
|Osmanlı Menkul
|23,82
|-2,93
|470,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,48
|5,66
|166,67
|Otokar
|159,90
|-0,68
|8,74
|Oyak Çimento
|8,45
|-0,94
|53,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,72
|-2,18
|191,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|0,19
|69,32
|Özak GMYO
|4,80
|2,35
|86,77
|Özbal Çelik Boru
|6,97
|5,13
|332,42
|Özderici GMYO
|2,53
|-6,99
|61,15
|Özerden Plastik
|6,89
|-6,51
|202,19
|Panora GMYO
|6,44
|0,63
|14,97
|Papilon Savunma
|17,90
|-2,93
|132,28
|Park Elek.Madencilik
|5,56
|-2,11
|82,30
|Parsan
|21,00
|1,55
|23,97
|Pegasus
|46,30
|-0,81
|-46,41
|Peker GMYO
|2,85
|-5,94
|215,14
|Penguen Gıda
|5,62
|-6,18
|513,94
|Pera GMYO
|2,81
|-9,94
|198,94
|Pergamon Dış Ticaret
|16,15
|-3,29
|108,72
|Petkim
|4,43
|-1,34
|16,27
|Petrokent Turizm
|750,00
|-3,35
|485,48
|Pınar Et ve Un
|24,42
|-2,16
|168,66
|Pınar Su
|8,00
|-1,23
|244,83
|Pınar Süt
|21,58
|-2,53
|71,14
|Plastikkart
|11,89
|-2,94
|28,26
|Polisan Holding
|4,35
|3,82
|44,16
|Politeknik Metal
|390,00
|-8,02
|412,67
|Prizma Press Matbaacılık
|7,98
|-6,01
|85,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,90
|-0,04
|10,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,20
|0,23
|2,40
|QNB Finansbank
|71,00
|-0,98
|89,33
|Ral Yatırım Holding
|5,56
|3,54
|111,85
|Ray Sigorta
|23,14
|9,98
|576,61
|Reysaş GMYO
|5,24
|-4,03
|14,16
|Reysaş Lojistik
|7,48
|-1,19
|70,78
|Rhea Girişim
|3,17
|-7,04
|166,39
|Rodrigo Tekstil
|9,60
|-9,94
|430,39
|Royal Halı
|3,38
|-3,43
|146,72
|RTA Laboratuvarları
|42,70
|-3,96
|1740,52
|Sabancı Holding
|8,70
|-1,25
|-4,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,02
|-1,47
|176,15
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-1,08
|25,43
|Sanifoam Sünger
|10,79
|9,99
|115,80
|Sanko Pazarlama
|8,36
|-1,42
|14,74
|Saray Matbaacılık
|5,50
|-1,79
|325,44
|Sarkuysan
|7,15
|-1,92
|125,02
|Sasa Polyester
|16,74
|-0,53
|116,56
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,62
|-0,69
|284,82
|Sekuro Plastik
|10,70
|-2,55
|99,63
|Selçuk Ecza Deposu
|9,64
|-2,03
|61,61
|Selçuk Gıda
|4,05
|-3,34
|275,79
|Senkron Güvenlik
|3,43
|-3,92
|25,64
|Serve Film Prodüksiyon
|15,25
|-3,66
|859,12
|Servet GMYO
|40,80
|-4,05
|380,00
|Seyitler Kimya
|14,10
|-1,81
|107,66
|Silverline Endüstri
|4,64
|-1,28
|114,81
|Sinpaş GMYO
|2,63
|-9,00
|126,72
|Smartiks Yazılım
|8,51
|-0,82
|-13,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,10
|-3,15
|604,59
|Söktaş
|4,75
|-3,26
|179,33
|Sönmez Filament
|22,32
|7,31
|357,38
|Sönmez Pamuklu
|16,42
|2,50
|233,74
|Sumaş Suni Tahta
|38,12
|-9,97
|288,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|1,58
|-5,86
|Şekerbank
|1,97
|-3,43
|50,38
|Şişe Cam
|6,96
|-0,29
|36,73
|Şok Marketler
|12,93
|0,54
|20,17
|T. Halk Bankası
|5,18
|0,00
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|78,60
|-3,38
|80,28
|T.S.K.B.
|1,69
|9,74
|39,67
|T.Tuborg
|17,84
|-0,45
|49,92
|Taç Tarım Ürünleri
|11,93
|9,95
|282,37
|Tat Gıda
|11,95
|-0,99
|96,42
|TAV Havalimanları
|15,37
|-0,07
|-43,42
|Taze Kuru Gıda
|314,80
|-9,98
|4248,07
|Tek-Art Turizm
|1,92
|-5,88
|52,38
|Tekfen Holding
|15,28
|-1,99
|-15,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,50
|5,09
|126,19
|Temapol Polimer Plastik
|10,33
|-3,10
|97,89
|TGS Dış Ticaret
|9,30
|-0,75
|99,14
|Tofaş Oto. Fab.
|27,68
|-1,84
|18,79
|Torunlar GMYO
|4,22
|-1,86
|53,45
|Trabzon Liman
|37,60
|1,02
|258,99
|Trabzonspor Sportif
|4,29
|0,23
|99,53
|Trend GMYO
|9,92
|9,98
|350,91
|TSKB GMYO
|3,68
|-8,46
|285,35
|Tuğçelik
|8,04
|0,00
|103,54
|Tukaş
|11,25
|-3,43
|-8,91
|Turcas Petrol
|4,85
|-2,61
|81,65
|Turkcell
|16,60
|-2,58
|20,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,40
|1,33
|77,85
|Tüpraş
|80,15
|-0,68
|-36,79
|Türk Hava Yolları
|10,45
|-0,85
|-27,73
|Türk Prysmian Kablo
|13,30
|-3,48
|415,40
|Türk Telekom
|7,83
|0,77
|8,52
|Türk Traktör
|117,10
|-0,76
|121,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|89,35
|-3,30
|112,74
|Türkiye Sigorta
|6,25
|1,79
|186,99
|Ufuk Yatırım
|13,40
|0,00
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,49
|-4,12
|274,52
|Ulusoy Elektrik
|52,90
|-0,47
|98,87
|Ulusoy Un Sanayi
|12,02
|-5,06
|214,66
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,44
|-3,56
|101,08
|Utopya Turizm
|24,50
|4,26
|397,97
|Uzertaş Boya
|48,42
|10,00
|2081,08
|Ülker Bisküvi
|24,46
|-1,37
|9,39
|Vakıf Fin. Kir.
|4,35
|-3,55
|105,43
|Vakıf GMYO
|4,13
|-0,96
|138,59
|Vakıf Yat. Ort.
|9,02
|0,89
|395,29
|Vakıflar Bankası
|4,34
|1,64
|-21,23
|Vakko Tekstil
|6,27
|1,62
|38,11
|Vanet Gıda
|9,91
|-9,99
|593,01
|Verusa Holding
|43,12
|-2,22
|132,45
|Verusaturk Girisim
|9,00
|-1,10
|71,14
|Vestel
|18,39
|0,77
|45,72
|Vestel Beyaz Eşya
|33,00
|1,85
|56,41
|Viking Kağıt
|7,68
|-1,92
|310,70
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,71
|-3,48
|94,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,00
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,30
|-7,65
|560,16
|Yataş
|9,81
|-0,30
|33,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,24
|3,41
|163,35
|Yeni Gimat GMYO
|13,20
|-0,45
|10,26
|Yeşil GMYO
|1,20
|0,00
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,38
|0,73
|109,09
|Yeşil Yatırım Holding
|39,92
|9,97
|255,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.795,00
|0,00
|470,29
|Yonga Mobilya
|32,00
|-2,74
|246,60
|Yükselen Çelik
|7,33
|-2,66
|139,15
|Yünsa
|15,24
|1,94
|51,37
|Zorlu Enerji
|2,76
|0,73
|69,33
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500