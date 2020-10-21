Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.800,00 -0,22 48,44 İş Bankası (C) 5,77 0,00 -9,98 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,19 0,24 10,26 İş Girişim 14,25 0,85 275,00 İş GMYO 2,13 -1,39 21,02 İş Y. Men. Değ. 10,65 3,80 164,48 İş Yat. Ort. 3,23 -0,92 100,46 İşbir Holding 3.000,00 0,00 597,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,34 -1,47 116,13 İttifak Holding 10,43 -5,53 180,38 İz Hayvancılık Tarım 8,38 -1,18 220,28 İzmir Demir Çelik 21,40 -0,47 161,29 İzmir Fırça 7,63 9,94 323,89 Jantsa Jant Sanayi 183,60 -2,55 245,19 Kafein Yazılım 18,29 1,39 64,69 Kaplamin 24,54 9,95 342,16 Kardemir (A) 5,69 -2,74 114,72 Kardemir (B) 3,84 -1,79 45,45 Kardemir (D) 3,65 0,27 37,22 Karel Elektronik 19,21 -3,76 32,21 Karsan Otomotiv 3,31 5,75 109,49 Karsu Tekstil 6,20 6,16 91,36 Kartonsan 1.023,40 10,00 164,90 Katmerciler Ekipman 4,41 -9,94 188,48 Kent Gıda 295,00 1,03 1170,37 Kerevitaş Gıda 7,07 -3,81 116,87 Kervansaray Yat. Holding 1,58 -9,71 187,27 Kiler GMYO 14,77 -9,99 289,71 Klimasan Klima 16,38 -0,73 -22,79 Koç Holding 15,46 -0,51 -22,73 Konfrut Gıda 17,70 0,91 126,34 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 9,17 9,95 Konya Çimento 688,00 9,99 153,59 Kordsa Teknik Tekstil 12,40 -0,40 -2,48 Koza Altın 80,90 1,51 9,25 Koza Madencilik 13,72 0,96 36,79 Körfez GMYO 6,71 -7,70 180,75 Kristal Kola 2,55 -3,41 68,87 Kron Telekomünikasyon 27,60 -0,22 116,98 Kuştur Kuşadası Turizm 118,80 -9,93 406,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 -2,79 117,60 Kütahya Porselen 29,54 -0,14 346,22 Lider Faktoring 3,56 -4,30 94,01 Link Bilgisayar 39,92 -1,24 121,92 Logo Yazılım 101,40 0,40 66,78 Lokman Hekim Sağlık 11,19 0,27 95,10 Lüks Kadife 33,00 4,36 281,94 Makina Takım 3,11 -1,89 65,43 Marka Yatırım Holding 3,57 9,85 202,54 Marmaris Altınyunus 86,75 -1,81 22,18 Marshall 344,20 3,02 624,02 Martı GMYO 3,34 9,87 230,69 Martı Otel 2,12 9,84 132,97 Mavi Giyim 43,90 -2,92 -24,18 Mazhar Zorlu Holding 19,50 -2,16 61,29 Mega Polietilen 13,01 9,97 925,66 Menderes Tekstil 3,63 -5,96 177,10 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 78,60 -9,97 304,32 Merko Gıda 17,50 -9,98 1566,67 Metemtur Otelcilik 9,85 -1,10 453,37 Metro Holding 2,58 -3,37 86,96 Metro Petrol ve Tesisleri 4,31 3,36 119,90 Metro Yatırım Ortaklığı 2,72 -3,20 -48,99 Migros Ticaret 43,50 2,84 79,60 Milpa 5,63 -1,92 157,08 Mistral GMYO 4,77 -2,65 154,18 MLP Sağlık 18,45 1,88 15,31 MMC San. ve Tic. Yat. 6,58 -9,62 477,19 Mondi Tire Kutsan 7,32 -2,79 76,81 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,30 -1,89 185,38 Net Holding 3,39 0,30 30,38 Netaş Telekom. 22,06 -2,30 68,91 Niğbaş Niğde Beton 41,10 8,16 562,90 Nuh Çimento 36,44 9,96 231,73 Nurol GMYO 7,15 -1,92 100,28 Odaş Elektrik 3,42 0,59 136,56 Olmuksan-IP 10,45 -3,51 308,05 Orge Enerji Elektrik 7,69 -2,53 55,04 Orma Orman Mahsulleri 13,50 -8,91 389,13 Osmanlı Menkul 23,82 -2,93 470,50 Ostim Endüstriyel Yat 4,48 5,66 166,67 Otokar 159,90 -0,68 8,74 Oyak Çimento 8,45 -0,94 53,70 Oyak Yat. Ort. 6,72 -2,18 191,08 Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 0,19 69,32 Özak GMYO 4,80 2,35 86,77 Özbal Çelik Boru 6,97 5,13 332,42 Özderici GMYO 2,53 -6,99 61,15 Özerden Plastik 6,89 -6,51 202,19 Panora GMYO 6,44 0,63 14,97 Papilon Savunma 17,90 -2,93 132,28 Park Elek.Madencilik 5,56 -2,11 82,30 Parsan 21,00 1,55 23,97 Pegasus 46,30 -0,81 -46,41 Peker GMYO 2,85 -5,94 215,14 Penguen Gıda 5,62 -6,18 513,94 Pera GMYO 2,81 -9,94 198,94 Pergamon Dış Ticaret 16,15 -3,29 108,72 Petkim 4,43 -1,34 16,27 Petrokent Turizm 750,00 -3,35 485,48 Pınar Et ve Un 24,42 -2,16 168,66 Pınar Su 8,00 -1,23 244,83 Pınar Süt 21,58 -2,53 71,14 Plastikkart 11,89 -2,94 28,26 Polisan Holding 4,35 3,82 44,16 Politeknik Metal 390,00 -8,02 412,67 Prizma Press Matbaacılık 7,98 -6,01 85,58 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,90 -0,04 10,21 QNB Finans Fin. Kir. 132,20 0,23 2,40 QNB Finansbank 71,00 -0,98 89,33 Ral Yatırım Holding 5,56 3,54 111,85 Ray Sigorta 23,14 9,98 576,61 Reysaş GMYO 5,24 -4,03 14,16 Reysaş Lojistik 7,48 -1,19 70,78 Rhea Girişim 3,17 -7,04 166,39 Rodrigo Tekstil 9,60 -9,94 430,39 Royal Halı 3,38 -3,43 146,72 RTA Laboratuvarları 42,70 -3,96 1740,52 Sabancı Holding 8,70 -1,25 -4,60 Safkar Ege Soğutmacılık 6,02 -1,47 176,15 Sanel Mühendislik 3,68 -1,08 25,43 Sanifoam Sünger 10,79 9,99 115,80 Sanko Pazarlama 8,36 -1,42 14,74 Saray Matbaacılık 5,50 -1,79 325,44 Sarkuysan 7,15 -1,92 125,02 Sasa Polyester 16,74 -0,53 116,56 Say Yenilenebilir Enerji 8,62 -0,69 284,82 Sekuro Plastik 10,70 -2,55 99,63 Selçuk Ecza Deposu 9,64 -2,03 61,61 Selçuk Gıda 4,05 -3,34 275,79 Senkron Güvenlik 3,43 -3,92 25,64 Serve Film Prodüksiyon 15,25 -3,66 859,12 Servet GMYO 40,80 -4,05 380,00 Seyitler Kimya 14,10 -1,81 107,66 Silverline Endüstri 4,64 -1,28 114,81 Sinpaş GMYO 2,63 -9,00 126,72 Smartiks Yazılım 8,51 -0,82 -13,25 Sodaş Sodyum Sanayii 27,10 -3,15 604,59 Söktaş 4,75 -3,26 179,33 Sönmez Filament 22,32 7,31 357,38 Sönmez Pamuklu 16,42 2,50 233,74 Sumaş Suni Tahta 38,12 -9,97 288,47 Şeker Fin. Kir. 4,50 1,58 -5,86 Şekerbank 1,97 -3,43 50,38 Şişe Cam 6,96 -0,29 36,73 Şok Marketler 12,93 0,54 20,17 T. Halk Bankası 5,18 0,00 -12,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 78,60 -3,38 80,28 T.S.K.B. 1,69 9,74 39,67 T.Tuborg 17,84 -0,45 49,92 Taç Tarım Ürünleri 11,93 9,95 282,37 Tat Gıda 11,95 -0,99 96,42 TAV Havalimanları 15,37 -0,07 -43,42 Taze Kuru Gıda 314,80 -9,98 4248,07 Tek-Art Turizm 1,92 -5,88 52,38 Tekfen Holding 15,28 -1,99 -15,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,50 5,09 126,19 Temapol Polimer Plastik 10,33 -3,10 97,89 TGS Dış Ticaret 9,30 -0,75 99,14 Tofaş Oto. Fab. 27,68 -1,84 18,79 Torunlar GMYO 4,22 -1,86 53,45 Trabzon Liman 37,60 1,02 258,99 Trabzonspor Sportif 4,29 0,23 99,53 Trend GMYO 9,92 9,98 350,91 TSKB GMYO 3,68 -8,46 285,35 Tuğçelik 8,04 0,00 103,54 Tukaş 11,25 -3,43 -8,91 Turcas Petrol 4,85 -2,61 81,65 Turkcell 16,60 -2,58 20,29 Tümosan Motor ve Traktör 11,40 1,33 77,85 Tüpraş 80,15 -0,68 -36,79 Türk Hava Yolları 10,45 -0,85 -27,73 Türk Prysmian Kablo 13,30 -3,48 415,40 Türk Telekom 7,83 0,77 8,52 Türk Traktör 117,10 -0,76 121,32 Türker Proje Gayrimenkul 89,35 -3,30 112,74 Türkiye Sigorta 6,25 1,79 186,99 Ufuk Yatırım 13,40 0,00 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 3,49 -4,12 274,52 Ulusoy Elektrik 52,90 -0,47 98,87 Ulusoy Un Sanayi 12,02 -5,06 214,66 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,44 -3,56 101,08 Utopya Turizm 24,50 4,26 397,97 Uzertaş Boya 48,42 10,00 2081,08 Ülker Bisküvi 24,46 -1,37 9,39 Vakıf Fin. Kir. 4,35 -3,55 105,43 Vakıf GMYO 4,13 -0,96 138,59 Vakıf Yat. Ort. 9,02 0,89 395,29 Vakıflar Bankası 4,34 1,64 -21,23 Vakko Tekstil 6,27 1,62 38,11 Vanet Gıda 9,91 -9,99 593,01 Verusa Holding 43,12 -2,22 132,45 Verusaturk Girisim 9,00 -1,10 71,14 Vestel 18,39 0,77 45,72 Vestel Beyaz Eşya 33,00 1,85 56,41 Viking Kağıt 7,68 -1,92 310,70 Yapı Kredi Koray GMYO 4,71 -3,48 94,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -4,03 Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,30 -7,65 560,16 Yataş 9,81 -0,30 33,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,24 3,41 163,35 Yeni Gimat GMYO 13,20 -0,45 10,26 Yeşil GMYO 1,20 0,00 87,50 Yeşil Yapı 1,38 0,73 109,09 Yeşil Yatırım Holding 39,92 9,97 255,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.795,00 0,00 470,29 Yonga Mobilya 32,00 -2,74 246,60 Yükselen Çelik 7,33 -2,66 139,15 Yünsa 15,24 1,94 51,37 Zorlu Enerji 2,76 0,73 69,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara