Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|253.000,00
|52,57
|İş Bankası (B)
|48.000,00
|9,97
|59,04
|İş Bankası (C)
|7,57
|2,99
|18,10
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,10
|66,67
|İş Fin.Kir.
|4,43
|2,31
|16,58
|İş Girişim
|5,68
|7,37
|49,47
|İş GMYO
|1,93
|3,76
|9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,06
|-1,17
|12,44
|İş Yat. Ort.
|1,99
|1,53
|8,15
|İşbir Holding
|520,00
|3,77
|20,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|2,86
|16,13
|İttifak Holding
|3,36
|1,82
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|2,80
|2,56
|7,01
|İzmir Demir Çelik
|11,00
|0,00
|34,31
|İzmir Fırça
|1,83
|4,57
|1,67
|Jantsa Jant Sanayi
|61,45
|3,36
|5,40
|Kafein Yazılım
|16,44
|4,91
|47,58
|Kapital Yat. Holding
|3,15
|4,30
|30,17
|Kaplamin
|5,50
|0,92
|-0,90
|Kardemir (A)
|2,89
|3,58
|9,06
|Kardemir (B)
|2,88
|3,60
|9,09
|Kardemir (D)
|2,92
|3,55
|9,77
|Karel Elektronik
|18,78
|6,46
|29,25
|Karsan Otomotiv
|1,78
|1,71
|12,66
|Karsu Tekstil
|3,10
|1,31
|-4,32
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,45
|5,62
|-10,01
|Kartonsan
|463,00
|3,16
|18,75
|Katmerciler Ekipman
|4,28
|2,88
|11,46
|Kent Gıda
|196,90
|0,46
|12,00
|Kerevitaş Gıda
|3,45
|1,77
|5,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|10,00
|0,00
|Kiler GMYO
|4,01
|2,30
|5,80
|Klimasan Klima
|22,18
|2,59
|0,45
|Koç Holding
|19,70
|0,66
|-3,05
|Konfrut Gıda
|8,75
|1,74
|11,89
|Konya Çimento
|282,00
|2,36
|3,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,19
|0,50
|8,49
|Koza Altın
|78,35
|-0,25
|5,81
|Koza Madencilik
|10,73
|1,42
|6,98
|Körfez GMYO
|3,04
|3,05
|27,20
|Kristal Kola
|2,17
|3,33
|43,71
|Kron Telekomünikasyon
|18,90
|7,88
|48,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-5,88
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|3,59
|22,42
|Kütahya Porselen
|9,77
|1,77
|47,58
|Lider Faktoring
|5,26
|8,68
|43,32
|Link Bilgisayar
|25,22
|9,94
|38,95
|Logo Yazılım
|67,85
|6,18
|11,60
|Lokman Hekim Sağlık
|6,09
|0,83
|5,36
|Lüks Kadife
|11,79
|4,52
|36,46
|Makina Takım
|2,23
|2,29
|18,62
|Mardin Çimento
|5,59
|1,64
|-5,57
|Marka Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|31,36
|Marmaris Altınyunus
|93,00
|-1,95
|30,99
|Marshall
|48,92
|0,66
|2,90
|Martı GMYO
|1,50
|-5,66
|48,51
|Martı Otel
|1,22
|4,27
|34,07
|Mavi Giyim
|58,50
|2,09
|1,04
|Mazhar Zorlu Holding
|15,89
|0,57
|31,43
|Mega Polietilen
|2,59
|3,19
|17,73
|Menderes Tekstil
|1,56
|5,41
|19,08
|Mensa
|0,38
|0,00
|18,75
|Merit Turizm
|24,60
|0,00
|26,54
|Merko Gıda
|1,24
|0,81
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|9,89
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|2,04
|12,36
|Metro Holding
|1,47
|2,80
|6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|3,10
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,68
|1,07
|-30,05
|Migros Ticaret
|26,12
|4,48
|7,84
|Milpa
|3,10
|5,08
|41,55
|Mistral GMYO
|2,19
|3,30
|15,87
|MLP Sağlık
|17,78
|-1,33
|11,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|-1,89
|-8,77
|Mondi Tire Kutsan
|9,23
|4,89
|122,95
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,85
|-1,64
|56,05
|Net Holding
|2,51
|3,72
|-3,46
|Netaş Telekom.
|15,42
|3,98
|18,07
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|-3,33
|-6,45
|Nuh Çimento
|11,85
|1,02
|-0,25
|Nurol GMYO
|4,51
|1,12
|26,33
|Odaş Elektrik
|2,18
|-0,46
|50,79
|Olmuksan-IP
|8,84
|9,54
|40,76
|Orge Enerji Elektrik
|6,10
|6,64
|22,98
|Orma Orman Mahsulleri
|6,02
|-1,15
|118,12
|Osmanlı Menkul
|7,32
|9,91
|74,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|0,45
|32,74
|Otokar
|158,70
|-0,63
|-0,19
|Oyak Yat. Ort.
|2,53
|0,80
|8,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,63
|1,08
|10,61
|Özak GMYO
|3,44
|-0,29
|33,85
|Özbal Çelik Boru
|2,43
|8,00
|45,51
|Özderici GMYO
|1,95
|5,41
|24,20
|Özerden Plastik
|2,66
|1,14
|16,67
|Panora GMYO
|6,49
|2,20
|4,68
|Papilon Savunma
|10,42
|-1,23
|34,45
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|3,42
|19,02
|Parsan
|18,60
|1,69
|9,80
|Pegasus
|74,70
|6,56
|-13,54
|Peker GMYO
|3,12
|-0,95
|-0,32
|Penguen Gıda
|3,48
|-0,29
|68,12
|Pera GMYO
|1,15
|1,77
|22,34
|Pergamon Dış Ticaret
|10,19
|-1,26
|27,06
|Petkim
|4,24
|3,16
|11,29
|Petrokent Turizm
|199,40
|-1,72
|55,66
|Pınar Et ve Un
|10,87
|3,43
|18,54
|Pınar Su
|3,13
|-0,32
|34,91
|Pınar Süt
|14,45
|3,21
|14,05
|Plastikkart
|9,67
|1,58
|4,31
|Polisan Holding
|3,39
|1,19
|11,88
|Politeknik Metal
|79,05
|2,80
|2,66
|Prizma Press Matbaacılık
|4,83
|0,21
|12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.154,10
|0,04
|4,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|-3,45
|8,44
|QNB Finansbank
|57,25
|0,70
|52,67
|Ral Yatırım Holding
|6,36
|-0,16
|-6,47
|Ray Sigorta
|4,51
|2,73
|31,87
|Reysaş GMYO
|9,33
|19,92
|103,27
|Reysaş Lojistik
|9,74
|14,72
|122,37
|Rhea Girişim
|1,73
|6,79
|45,38
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|0,52
|6,63
|Royal Halı
|2,28
|0,44
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|2,47
|0,41
|6,47
|Sabancı Holding
|10,24
|4,81
|7,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,34
|6,36
|7,34
|Salix Yatırım Holding
|8,14
|10,00
|12,90
|Sanel Mühendislik
|3,95
|-1,25
|-2,47
|Sanifoam Sünger
|5,75
|0,70
|15,00
|Sanko Pazarlama
|8,10
|2,92
|4,65
|Saray Matbaacılık
|3,23
|7,31
|80,45
|Sarkuysan
|6,17
|0,65
|27,74
|Sasa Polyester
|8,21
|1,61
|6,21
|Say Reklamcılık
|2,74
|3,01
|22,32
|Sekuro Plastik
|5,54
|1,84
|3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|7,30
|1,96
|19,67
|Selçuk Gıda
|1,77
|1,14
|2,91
|Senkron Güvenlik
|2,98
|2,05
|9,16
|Serve Film Prodüksiyon
|1,48
|-0,67
|-6,92
|Servet GMYO
|13,82
|4,62
|62,59
|Seyitler Kimya
|7,30
|1,53
|7,51
|Silverline Endüstri
|3,27
|0,93
|51,39
|Sinpaş GMYO
|1,38
|0,00
|18,97
|Smartiks Yazılım
|10,58
|3,02
|7,85
|Soda Sanayii
|6,38
|-1,24
|3,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,19
|5,49
|55,48
|Söktaş
|4,09
|2,51
|54,34
|Sönmez Filament
|6,67
|0,91
|36,68
|Sönmez Pamuklu
|7,23
|1,83
|46,95
|Sumaş Suni Tahta
|11,29
|0,80
|14,04
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|2,64
|5,86
|Şekerbank
|1,42
|2,16
|8,40
|Şişe Cam
|5,62
|0,72
|6,64
|Şok Marketler
|10,35
|0,39
|-3,81
|T. Halk Bankası
|7,41
|7,70
|25,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,80
|1,59
|2,75
|T.S.K.B.
|1,39
|2,21
|14,88
|T.Tuborg
|16,12
|0,75
|35,46
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|1,35
|-3,85
|Tat Gıda
|7,59
|3,12
|20,67
|TAV Havalimanları
|27,66
|3,21
|-5,21
|Taze Kuru Gıda
|7,28
|1,96
|0,55
|Tek-Art Turizm
|1,63
|19,85
|29,37
|Tekfen Holding
|19,50
|1,88
|0,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,91
|3,60
|112,14
|Temapol Polimer Plastik
|6,40
|2,73
|22,61
|TGS Dış Ticaret
|6,11
|1,66
|30,84
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|3,68
|0,82
|Torunlar GMYO
|3,11
|2,98
|13,09
|Trabzon Liman
|12,00
|2,39
|12,57
|Trabzonspor Sportif
|3,07
|0,33
|42,79
|Trakya Cam
|4,08
|-0,73
|16,57
|Trend GMYO
|2,65
|1,53
|20,45
|TSKB GMYO
|1,93
|14,88
|44,03
|Tuğçelik
|4,45
|4,71
|12,66
|Tukaş
|15,31
|3,17
|23,97
|Turcas Petrol
|3,45
|0,58
|29,21
|Turkcell
|14,50
|1,97
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,13
|2,74
|11,23
|Tüpraş
|113,20
|0,98
|-10,73
|Türk Hava Yolları
|14,39
|3,97
|-0,48
|Türk Prysmian Kablo
|4,10
|0,49
|57,69
|Türk Telekom
|8,11
|2,40
|10,04
|Türk Traktör
|60,80
|0,91
|9,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,40
|2,25
|8,10
|Ufuk Yatırım
|5,22
|2,96
|102,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,59
|1,57
|22,17
|Ulusoy Elektrik
|33,20
|1,84
|24,81
|Ulusoy Un Sanayi
|4,19
|2,44
|9,69
|Umpaş Holding
|0,66
|1,54
|6,45
|Uşak Seramik
|1,94
|1,04
|14,79
|Utopya Turizm
|6,00
|-0,33
|21,95
|Uzertaş Boya
|2,20
|-2,65
|-0,90
|Ülker Bisküvi
|24,04
|2,12
|7,51
|Ünye Çimento
|5,25
|0,77
|-2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|2,38
|1,71
|-1,65
|Vakıf GMYO
|2,83
|1,80
|14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|2,40
|0,42
|3,00
|Vakıflar Bankası
|6,79
|3,03
|23,23
|Vakko Tekstil
|6,05
|2,72
|33,26
|Vanet Gıda
|1,42
|0,00
|-0,70
|Verusa Holding
|21,06
|0,67
|13,47
|Verusaturk Girisim
|6,95
|2,36
|28,94
|Vestel
|14,31
|0,77
|13,39
|Vestel Beyaz Eşya
|25,70
|1,82
|18,98
|Viking Kağıt
|3,98
|2,05
|112,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,90
|0,00
|19,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|3,41
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,52
|-0,93
|35,89
|Yataş
|8,90
|6,59
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,38
|3,93
|47,83
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|0,08
|-2,00
|Yeşil GMYO
|0,70
|2,94
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,74
|4,23
|12,12
|Yeşil Yatırım Holding
|10,87
|2,26
|-3,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.561,00
|-2,17
|20,92
|Yonga Mobilya
|8,26
|1,72
|-10,61
|Yükselen Çelik
|7,85
|1,03
|28,06
|Yünsa
|15,20
|7,42
|50,64
|Zorlu Enerji
|1,71
|2,40
|4,91
(Son)
Kaynak: AA