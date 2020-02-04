04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.000,00 52,57 İş Bankası (B) 48.000,00 9,97 59,04 İş Bankası (C) 7,57 2,99 18,10 İş Bankası (Kur.) 350.000,10 66,67 İş Fin.Kir. 4,43 2,31 16,58 İş Girişim 5,68 7,37 49,47 İş GMYO 1,93 3,76 9,66 İş Y. Men. Değ. 5,06 -1,17 12,44 İş Yat. Ort. 1,99 1,53 8,15 İşbir Holding 520,00 3,77 20,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 2,86 16,13 İttifak Holding 3,36 1,82 -9,68 İz Hayvancılık Tarım 2,80 2,56 7,01 İzmir Demir Çelik 11,00 0,00 34,31 İzmir Fırça 1,83 4,57 1,67 Jantsa Jant Sanayi 61,45 3,36 5,40 Kafein Yazılım 16,44 4,91 47,58 Kapital Yat. Holding 3,15 4,30 30,17 Kaplamin 5,50 0,92 -0,90 Kardemir (A) 2,89 3,58 9,06 Kardemir (B) 2,88 3,60 9,09 Kardemir (D) 2,92 3,55 9,77 Karel Elektronik 18,78 6,46 29,25 Karsan Otomotiv 1,78 1,71 12,66 Karsu Tekstil 3,10 1,31 -4,32 Karsusan Su Ürünleri San. 8,45 5,62 -10,01 Kartonsan 463,00 3,16 18,75 Katmerciler Ekipman 4,28 2,88 11,46 Kent Gıda 196,90 0,46 12,00 Kerevitaş Gıda 3,45 1,77 5,83 Kervansaray Yat. Holding 0,55 10,00 0,00 Kiler GMYO 4,01 2,30 5,80 Klimasan Klima 22,18 2,59 0,45 Koç Holding 19,70 0,66 -3,05 Konfrut Gıda 8,75 1,74 11,89 Konya Çimento 282,00 2,36 3,94 Kordsa Teknik Tekstil 14,19 0,50 8,49 Koza Altın 78,35 -0,25 5,81 Koza Madencilik 10,73 1,42 6,98 Körfez GMYO 3,04 3,05 27,20 Kristal Kola 2,17 3,33 43,71 Kron Telekomünikasyon 18,90 7,88 48,58 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -5,88 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 3,59 22,42 Kütahya Porselen 9,77 1,77 47,58 Lider Faktoring 5,26 8,68 43,32 Link Bilgisayar 25,22 9,94 38,95 Logo Yazılım 67,85 6,18 11,60 Lokman Hekim Sağlık 6,09 0,83 5,36 Lüks Kadife 11,79 4,52 36,46 Makina Takım 2,23 2,29 18,62 Mardin Çimento 5,59 1,64 -5,57 Marka Yatırım Holding 1,55 0,00 31,36 Marmaris Altınyunus 93,00 -1,95 30,99 Marshall 48,92 0,66 2,90 Martı GMYO 1,50 -5,66 48,51 Martı Otel 1,22 4,27 34,07 Mavi Giyim 58,50 2,09 1,04 Mazhar Zorlu Holding 15,89 0,57 31,43 Mega Polietilen 2,59 3,19 17,73 Menderes Tekstil 1,56 5,41 19,08 Mensa 0,38 0,00 18,75 Merit Turizm 24,60 0,00 26,54 Merko Gıda 1,24 0,81 18,10 Metal Gayrimenkul 1,00 -0,99 9,89 Metemtur Otelcilik 2,00 2,04 12,36 Metro Holding 1,47 2,80 6,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 3,10 18,88 Metro Yatırım Ortaklığı 5,68 1,07 -30,05 Migros Ticaret 26,12 4,48 7,84 Milpa 3,10 5,08 41,55 Mistral GMYO 2,19 3,30 15,87 MLP Sağlık 17,78 -1,33 11,13 MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 -1,89 -8,77 Mondi Tire Kutsan 9,23 4,89 122,95 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.077,40 0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,85 -1,64 56,05 Net Holding 2,51 3,72 -3,46 Netaş Telekom. 15,42 3,98 18,07 Niğbaş Niğde Beton 5,80 -3,33 -6,45 Nuh Çimento 11,85 1,02 -0,25 Nurol GMYO 4,51 1,12 26,33 Odaş Elektrik 2,18 -0,46 50,79 Olmuksan-IP 8,84 9,54 40,76 Orge Enerji Elektrik 6,10 6,64 22,98 Orma Orman Mahsulleri 6,02 -1,15 118,12 Osmanlı Menkul 7,32 9,91 74,29 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 0,45 32,74 Otokar 158,70 -0,63 -0,19 Oyak Yat. Ort. 2,53 0,80 8,58 Oylum Sınai Yatırımlar 5,63 1,08 10,61 Özak GMYO 3,44 -0,29 33,85 Özbal Çelik Boru 2,43 8,00 45,51 Özderici GMYO 1,95 5,41 24,20 Özerden Plastik 2,66 1,14 16,67 Panora GMYO 6,49 2,20 4,68 Papilon Savunma 10,42 -1,23 34,45 Park Elek.Madencilik 3,63 3,42 19,02 Parsan 18,60 1,69 9,80 Pegasus 74,70 6,56 -13,54 Peker GMYO 3,12 -0,95 -0,32 Penguen Gıda 3,48 -0,29 68,12 Pera GMYO 1,15 1,77 22,34 Pergamon Dış Ticaret 10,19 -1,26 27,06 Petkim 4,24 3,16 11,29 Petrokent Turizm 199,40 -1,72 55,66 Pınar Et ve Un 10,87 3,43 18,54 Pınar Su 3,13 -0,32 34,91 Pınar Süt 14,45 3,21 14,05 Plastikkart 9,67 1,58 4,31 Polisan Holding 3,39 1,19 11,88 Politeknik Metal 79,05 2,80 2,66 Prizma Press Matbaacılık 4,83 0,21 12,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.154,10 0,04 4,18 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -3,45 8,44 QNB Finansbank 57,25 0,70 52,67 Ral Yatırım Holding 6,36 -0,16 -6,47 Ray Sigorta 4,51 2,73 31,87 Reysaş GMYO 9,33 19,92 103,27 Reysaş Lojistik 9,74 14,72 122,37 Rhea Girişim 1,73 6,79 45,38 Rodrigo Tekstil 1,93 0,52 6,63 Royal Halı 2,28 0,44 66,42 RTA Laboratuvarları 2,47 0,41 6,47 Sabancı Holding 10,24 4,81 7,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,34 6,36 7,34 Salix Yatırım Holding 8,14 10,00 12,90 Sanel Mühendislik 3,95 -1,25 -2,47 Sanifoam Sünger 5,75 0,70 15,00 Sanko Pazarlama 8,10 2,92 4,65 Saray Matbaacılık 3,23 7,31 80,45 Sarkuysan 6,17 0,65 27,74 Sasa Polyester 8,21 1,61 6,21 Say Reklamcılık 2,74 3,01 22,32 Sekuro Plastik 5,54 1,84 3,36 Selçuk Ecza Deposu 7,30 1,96 19,67 Selçuk Gıda 1,77 1,14 2,91 Senkron Güvenlik 2,98 2,05 9,16 Serve Film Prodüksiyon 1,48 -0,67 -6,92 Servet GMYO 13,82 4,62 62,59 Seyitler Kimya 7,30 1,53 7,51 Silverline Endüstri 3,27 0,93 51,39 Sinpaş GMYO 1,38 0,00 18,97 Smartiks Yazılım 10,58 3,02 7,85 Soda Sanayii 6,38 -1,24 3,24 Sodaş Sodyum Sanayii 15,19 5,49 55,48 Söktaş 4,09 2,51 54,34 Sönmez Filament 6,67 0,91 36,68 Sönmez Pamuklu 7,23 1,83 46,95 Sumaş Suni Tahta 11,29 0,80 14,04 Şeker Fin. Kir. 5,06 2,64 5,86 Şekerbank 1,42 2,16 8,40 Şişe Cam 5,62 0,72 6,64 Şok Marketler 10,35 0,39 -3,81 T. Halk Bankası 7,41 7,70 25,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,80 1,59 2,75 T.S.K.B. 1,39 2,21 14,88 T.Tuborg 16,12 0,75 35,46 Taç Tarım Ürünleri 3,00 1,35 -3,85 Tat Gıda 7,59 3,12 20,67 TAV Havalimanları 27,66 3,21 -5,21 Taze Kuru Gıda 7,28 1,96 0,55 Tek-Art Turizm 1,63 19,85 29,37 Tekfen Holding 19,50 1,88 0,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,91 3,60 112,14 Temapol Polimer Plastik 6,40 2,73 22,61 TGS Dış Ticaret 6,11 1,66 30,84 Tofaş Oto. Fab. 27,08 3,68 0,82 Torunlar GMYO 3,11 2,98 13,09 Trabzon Liman 12,00 2,39 12,57 Trabzonspor Sportif 3,07 0,33 42,79 Trakya Cam 4,08 -0,73 16,57 Trend GMYO 2,65 1,53 20,45 TSKB GMYO 1,93 14,88 44,03 Tuğçelik 4,45 4,71 12,66 Tukaş 15,31 3,17 23,97 Turcas Petrol 3,45 0,58 29,21 Turkcell 14,50 1,97 5,07 Tümosan Motor ve Traktör 7,13 2,74 11,23 Tüpraş 113,20 0,98 -10,73 Türk Hava Yolları 14,39 3,97 -0,48 Türk Prysmian Kablo 4,10 0,49 57,69 Türk Telekom 8,11 2,40 10,04 Türk Traktör 60,80 0,91 9,75 Türker Proje Gayrimenkul 45,40 2,25 8,10 Ufuk Yatırım 5,22 2,96 102,33 Ulaşlar Turizm Yat. 2,59 1,57 22,17 Ulusoy Elektrik 33,20 1,84 24,81 Ulusoy Un Sanayi 4,19 2,44 9,69 Umpaş Holding 0,66 1,54 6,45 Uşak Seramik 1,94 1,04 14,79 Utopya Turizm 6,00 -0,33 21,95 Uzertaş Boya 2,20 -2,65 -0,90 Ülker Bisküvi 24,04 2,12 7,51 Ünye Çimento 5,25 0,77 -2,42 Vakıf Fin. Kir. 2,38 1,71 -1,65 Vakıf GMYO 2,83 1,80 14,57 Vakıf Yat. Ort. 2,40 0,42 3,00 Vakıflar Bankası 6,79 3,03 23,23 Vakko Tekstil 6,05 2,72 33,26 Vanet Gıda 1,42 0,00 -0,70 Verusa Holding 21,06 0,67 13,47 Verusaturk Girisim 6,95 2,36 28,94 Vestel 14,31 0,77 13,39 Vestel Beyaz Eşya 25,70 1,82 18,98 Viking Kağıt 3,98 2,05 112,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,90 0,00 19,83 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 3,41 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,52 -0,93 35,89 Yataş 8,90 6,59 21,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,38 3,93 47,83 Yeni Gimat GMYO 12,75 0,08 -2,00 Yeşil GMYO 0,70 2,94 9,37 Yeşil Yapı 0,74 4,23 12,12 Yeşil Yatırım Holding 10,87 2,26 -3,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.561,00 -2,17 20,92 Yonga Mobilya 8,26 1,72 -10,61 Yükselen Çelik 7,85 1,03 28,06 Yünsa 15,20 7,42 50,64 Zorlu Enerji 1,71 2,40 4,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA