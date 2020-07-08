Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
08.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,80
|1,33
|104,30
|Acıpayam Selüloz
|9,84
|-0,61
|55,83
|Adel Kalemcilik
|16,99
|-3,14
|8,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,14
|-0,47
|49,83
|Afyon Çimento
|4,10
|-3,53
|79,96
|Ak Enerji
|2,17
|2,36
|99,08
|Akbank
|5,93
|-1,50
|-26,88
|Akçansa
|15,20
|-1,62
|56,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,28
|7,19
|55,45
|Akfen GMYO
|4,19
|0,24
|3,46
|Akın Tekstil
|14,30
|-3,05
|3,70
|Akiş GMYO
|3,39
|-0,29
|8,22
|Akmerkez GMYO
|35,08
|0,17
|56,57
|Aksa
|8,19
|9,93
|16,94
|Aksa Enerji
|5,85
|-2,34
|53,95
|Aksigorta
|7,48
|0,40
|38,06
|Aksu Enerji
|12,12
|0,17
|-18,49
|Alarko Carrıer
|76,50
|-0,13
|27,50
|Alarko GMYO
|18,74
|4,93
|23,43
|Alarko Holding
|5,89
|0,00
|-1,01
|Albaraka Türk
|1,85
|-1,07
|20,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,86
|1,33
|64,95
|Alkim Kağıt
|11,88
|0,68
|119,20
|Alkim Kimya
|13,15
|-0,08
|112,03
|Altınyağ
|1,23
|-0,81
|200,00
|Altınyunus Çeşme
|37,86
|-0,37
|278,98
|Anadolu Cam
|5,52
|1,10
|29,45
|Anadolu Efes
|22,74
|2,34
|-1,47
|Anadolu Grubu Holding
|21,76
|6,15
|23,71
|Anadolu Hayat Emek.
|8,41
|2,31
|38,21
|Anadolu Isuzu
|14,78
|-1,00
|21,45
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-0,93
|53,85
|Anel Elektrik
|4,85
|0,41
|51,09
|Arçelik
|19,73
|1,44
|-5,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,32
|-1,70
|Arena Bilgisayar
|16,09
|1,51
|120,87
|Armada Bilgisayar
|23,40
|-2,09
|42,77
|Arsan Tekstil
|5,80
|-1,53
|62,01
|Artı Yatırım Holding
|2,19
|-0,45
|170,37
|Aselsan
|32,62
|0,06
|55,78
|Ata GMYO
|3,84
|-2,78
|-15,23
|Atakule GMYO
|2,43
|-3,57
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|2,09
|0,00
|109,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|0,00
|28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,18
|2,85
|13,24
|Avrasya GMYO
|2,64
|-3,30
|74,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|-3,62
|17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,00
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|-2,20
|15,58
|Ayen Enerji
|7,09
|-3,14
|104,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,18
|1,46
|90,87
|Aygaz
|12,31
|-0,16
|1,35
|Bagfaş
|18,35
|-1,29
|9,10
|Bak Ambalaj
|9,86
|1,65
|34,15
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|-0,46
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|4,27
|0,23
|69,44
|Banvit
|25,56
|-1,01
|37,64
|Baştaş Başkent Çimento
|4,41
|-1,56
|70,27
|Batı Çimento
|3,72
|-0,53
|12,39
|Batısöke Çimento
|1,74
|-3,87
|32,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|-2,95
|Bera Holding
|4,82
|0,00
|25,19
|Berkosan Yalıtım
|4,69
|-2,09
|71,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,14
|-2,79
|28,16
|Beyaz Filo
|3,98
|-2,93
|27,16
|Bilici Yatırım
|8,37
|-1,53
|94,67
|Bim Mağazalar
|71,05
|-0,49
|53,76
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,90
|0,53
|66,67
|Bizim Mağazaları
|20,34
|1,19
|82,09
|Bomonti Elektrik
|5,75
|1,59
|349,22
|Borusan Mannesmann
|12,02
|0,00
|4,98
|Borusan Yat. Paz.
|71,20
|-0,28
|18,84
|Bosch Fren Sistemleri
|311,70
|0,23
|8,31
|Bossa
|10,38
|-0,57
|28,78
|Brisa
|13,03
|-0,61
|38,93
|Burçelik
|11,15
|9,96
|91,91
|Burçelik Vana
|27,06
|8,76
|178,68
|Bursa Çimento
|4,76
|-0,63
|18,90
|Carrefoursa
|7,57
|-0,92
|60,72
|Casa Emtia Petrol
|22,22
|-3,39
|136,63
|Ceo Event Medya
|4,19
|-2,78
|14,41
|Coca Cola İçecek
|47,66
|0,76
|25,89
|Cosmos Yat. Holding
|2,84
|-0,70
|39,22
|Credıtwest Faktorıng
|4,43
|4,48
|53,82
|Çelebi
|73,25
|-2,07
|-28,26
|Çelik Halat
|11,94
|1,19
|83,69
|Çemaş Döküm
|1,74
|-3,87
|38,81
|Çemtaş
|9,04
|0,67
|11,21
|Çimbeton
|63,15
|1,20
|53,05
|Çimentaş
|24,68
|0,24
|64,53
|Çimsa
|11,28
|-1,74
|24,23
|Çuhadaroğlu Metal
|4,02
|-0,99
|26,02
|Dagi Giyim
|5,87
|0,51
|134,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,36
|2,94
|225,66
|Dardanel
|11,54
|-0,09
|204,49
|Datagate Bilgisayar
|10,03
|1,52
|28,43
|Demısaş Döküm
|6,03
|-0,33
|73,28
|Denge Holding
|1,49
|-0,67
|8,76
|Deniz GMYO
|5,94
|-1,33
|17,62
|Denizli Cam
|8,78
|-2,12
|5,28
|Derimod
|7,43
|-1,46
|4,06
|Derlüks Deri
|7,41
|5,26
|83,15
|Desa Deri
|5,24
|-1,32
|15,42
|Despec Bilgisayar
|8,21
|2,24
|93,63
|Deva Holding
|20,28
|0,20
|127,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,24
|-2,36
|58,97
|Ditaş Doğan
|20,24
|1,40
|112,71
|DO-CO
|329,10
|-3,03
|-41,65
|Doğan Burda
|16,98
|-2,36
|179,74
|Doğan Holding
|2,38
|2,15
|32,55
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,78
|2,96
|68,48
|Doğusan
|3,14
|-4,56
|50,96
|Doğuş GMYO
|6,21
|-2,97
|37,09
|Doğuş Otomotiv
|15,38
|0,98
|61,55
|Döktaş Dökümcülük
|25,40
|0,08
|-19,74
|Duran Doğan Basım
|17,84
|-0,94
|27,07
|Dyo Boya
|6,67
|0,60
|36,12
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|-0,29
|85,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,04
|1,91
|66,52
|Edip Gayrimenkul
|2,69
|7,17
|93,53
|Ege Endüstri
|644,80
|0,56
|14,62
|Ege Gübre
|86,35
|0,58
|73,39
|Ege Profil
|14,96
|-0,47
|24,98
|Ege Seramik
|5,69
|-2,07
|54,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|0,00
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|2,80
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|0,00
|285,00
|Egeplast
|17,11
|1,24
|36,88
|Ekiz Kimya
|9,42
|0,00
|1444,26
|Emek Elektrik
|2,98
|-2,93
|87,42
|Eminiş Ambalaj
|3,87
|-0,51
|154,61
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|2,68
|57,53
|Enerjisa Enerji
|8,90
|0,68
|32,13
|Enka İnşaat
|6,50
|3,01
|16,45
|Erbosan
|22,68
|1,07
|-9,21
|Ereğli Demir Çelik
|8,68
|1,76
|-3,98
|Ersu Gıda
|4,66
|-1,69
|125,12
|Escort Teknoloji
|4,04
|-0,25
|190,65
|Etiler Gıda
|2,81
|0,00
|14,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,24
|-2,18
|39,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,00
|-2,44
|67,53
|Euro Yat. Ort.
|1,91
|-2,55
|69,67
|Euro Yatırım Holding
|2,01
|-0,99
|34,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,96
|-5,95
|-10,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,69
|-0,42
|2,63
|F-M İzmit Piston
|51,35
|-1,06
|8,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,47
|0,38
|36,15
|Ford Otosan
|75,15
|0,20
|13,67
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|-0,62
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,30
|-0,22
|41,20
|Galatasaray Sportif
|2,83
|-1,05
|39,41
|Garanti Bankası
|8,22
|-1,20
|-26,21
|Garanti Faktoring
|5,50
|-0,54
|42,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-2,68
|101,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,43
|0,11
|199,84
|Gedik Yatırım Holding
|23,20
|-0,51
|201,69
|Gediz Ambalaj
|12,14
|1,42
|79,59
|Gentaş
|2,88
|-1,71
|39,67
|Gersan Elektrik
|5,74
|-3,85
|79,94
|Global Men. Değ.
|5,58
|6,29
|196,81
|Global Yat. Holding
|4,09
|-1,68
|-16,02
|Good-Year
|5,84
|0,17
|44,20
|Göltaş Çimento
|20,44
|2,25
|14,90
|Gözde Girişim
|5,12
|0,59
|-0,39
|GSD Denizcilik
|4,36
|2,83
|70,31
|GSD Holding
|2,25
|1,35
|51,01
|Gübre Fabrik.
|28,26
|3,37
|212,61
|Güler Yat. Holding
|12,01
|0,08
|491,63
|Güneş Sigorta
|4,61
|0,88
|111,47
|Halk GMYO
|2,38
|-0,42
|95,51
|Halk Sigorta
|3,54
|-6,10
|78,79
|Hatay Tekstil
|10,26
|-1,54
|52,36
|Hedef Girişim
|3,14
|0,00
|20,31
|Hektaş
|14,38
|0,35
|79,30
|HUB Girişim
|20,74
|0,39
|120,91
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-2,56
|33,33
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|-0,70
|7,59
|İdealist Danışmanlık
|4,01
|-2,20
|20,78
|İdealist GMYO
|4,51
|-0,44
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|2,34
|-3,31
|-25,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,92
|2,13
|60,00
|İhlas Gazetecilik
|4,19
|-0,24
|-38,47
|İhlas Holding
|0,92
|0,00
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|-0,80
|21,57
|İndeks Bilgisayar
|11,38
|0,62
|21,33
|Info Yatırım
|5,13
|1,58
|5,50
|İntema
|13,07
|0,23
|41,14
|İpek Doğal Enerji
|14,37
|-0,42
|86,14
|İskenderun Demir Çelik
|7,43
|0,41
|-7,24
(Sürecek)
Kaynak: AA