HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günlük işlemler (1)
08.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:37

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,80 1,33 104,30
Acıpayam Selüloz 9,84 -0,61 55,83
Adel Kalemcilik 16,99 -3,14 8,22
Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -0,47 49,83
Afyon Çimento 4,10 -3,53 79,96
Ak Enerji 2,17 2,36 99,08
Akbank 5,93 -1,50 -26,88
Akçansa 15,20 -1,62 56,79
Akdenız Güvenlık Hız. 3,28 7,19 55,45
Akfen GMYO 4,19 0,24 3,46
Akın Tekstil 14,30 -3,05 3,70
Akiş GMYO 3,39 -0,29 8,22
Akmerkez GMYO 35,08 0,17 56,57
Aksa 8,19 9,93 16,94
Aksa Enerji 5,85 -2,34 53,95
Aksigorta 7,48 0,40 38,06
Aksu Enerji 12,12 0,17 -18,49
Alarko Carrıer 76,50 -0,13 27,50
Alarko GMYO 18,74 4,93 23,43
Alarko Holding 5,89 0,00 -1,01
Albaraka Türk 1,85 -1,07 20,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,86 1,33 64,95
Alkim Kağıt 11,88 0,68 119,20
Alkim Kimya 13,15 -0,08 112,03
Altınyağ 1,23 -0,81 200,00
Altınyunus Çeşme 37,86 -0,37 278,98
Anadolu Cam 5,52 1,10 29,45
Anadolu Efes 22,74 2,34 -1,47
Anadolu Grubu Holding 21,76 6,15 23,71
Anadolu Hayat Emek. 8,41 2,31 38,21
Anadolu Isuzu 14,78 -1,00 21,45
Anadolu Sigorta 6,39 -0,93 53,85
Anel Elektrik 4,85 0,41 51,09
Arçelik 19,73 1,44 -5,33
ARD Bilişim Teknolojileri 32,32 -1,70
Arena Bilgisayar 16,09 1,51 120,87
Armada Bilgisayar 23,40 -2,09 42,77
Arsan Tekstil 5,80 -1,53 62,01
Artı Yatırım Holding 2,19 -0,45 170,37
Aselsan 32,62 0,06 55,78
Ata GMYO 3,84 -2,78 -15,23
Atakule GMYO 2,43 -3,57 26,56
Atlantis Yatırım Holding 2,09 0,00 109,00
Atlas Yat. Ort. 1,85 0,00 28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,18 2,85 13,24
Avrasya GMYO 2,64 -3,30 74,83
Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -3,62 17,03
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,78 -2,20 15,58
Ayen Enerji 7,09 -3,14 104,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,18 1,46 90,87
Aygaz 12,31 -0,16 1,35
Bagfaş 18,35 -1,29 9,10
Bak Ambalaj 9,86 1,65 34,15
Balatacılar Balatacılık 2,15 -0,46 73,39
Bantaş Ambalaj 4,27 0,23 69,44
Banvit 25,56 -1,01 37,64
Baştaş Başkent Çimento 4,41 -1,56 70,27
Batı Çimento 3,72 -0,53 12,39
Batısöke Çimento 1,74 -3,87 32,82
Bayrak Taban Sanayi 7,24 -2,95
Bera Holding 4,82 0,00 25,19
Berkosan Yalıtım 4,69 -2,09 71,17
Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 -2,79 28,16
Beyaz Filo 3,98 -2,93 27,16
Bilici Yatırım 8,37 -1,53 94,67
Bim Mağazalar 71,05 -0,49 53,76
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,90 0,53 66,67
Bizim Mağazaları 20,34 1,19 82,09
Bomonti Elektrik 5,75 1,59 349,22
Borusan Mannesmann 12,02 0,00 4,98
Borusan Yat. Paz. 71,20 -0,28 18,84
Bosch Fren Sistemleri 311,70 0,23 8,31
Bossa 10,38 -0,57 28,78
Brisa 13,03 -0,61 38,93
Burçelik 11,15 9,96 91,91
Burçelik Vana 27,06 8,76 178,68
Bursa Çimento 4,76 -0,63 18,90
Carrefoursa 7,57 -0,92 60,72
Casa Emtia Petrol 22,22 -3,39 136,63
Ceo Event Medya 4,19 -2,78 14,41
Coca Cola İçecek 47,66 0,76 25,89
Cosmos Yat. Holding 2,84 -0,70 39,22
Credıtwest Faktorıng 4,43 4,48 53,82
Çelebi 73,25 -2,07 -28,26
Çelik Halat 11,94 1,19 83,69
Çemaş Döküm 1,74 -3,87 38,81
Çemtaş 9,04 0,67 11,21
Çimbeton 63,15 1,20 53,05
Çimentaş 24,68 0,24 64,53
Çimsa 11,28 -1,74 24,23
Çuhadaroğlu Metal 4,02 -0,99 26,02
Dagi Giyim 5,87 0,51 134,80
Dagi Yatırım Holding 7,36 2,94 225,66
Dardanel 11,54 -0,09 204,49
Datagate Bilgisayar 10,03 1,52 28,43
Demısaş Döküm 6,03 -0,33 73,28
Denge Holding 1,49 -0,67 8,76
Deniz GMYO 5,94 -1,33 17,62
Denizli Cam 8,78 -2,12 5,28
Derimod 7,43 -1,46 4,06
Derlüks Deri 7,41 5,26 83,15
Desa Deri 5,24 -1,32 15,42
Despec Bilgisayar 8,21 2,24 93,63
Deva Holding 20,28 0,20 127,16
Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -2,36 58,97
Ditaş Doğan 20,24 1,40 112,71
DO-CO 329,10 -3,03 -41,65
Doğan Burda 16,98 -2,36 179,74
Doğan Holding 2,38 2,15 32,55
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 2,96 68,48
Doğusan 3,14 -4,56 50,96
Doğuş GMYO 6,21 -2,97 37,09
Doğuş Otomotiv 15,38 0,98 61,55
Döktaş Dökümcülük 25,40 0,08 -19,74
Duran Doğan Basım 17,84 -0,94 27,07
Dyo Boya 6,67 0,60 36,12
Eczacıbaşı İlaç 6,78 -0,29 85,72
Eczacıbaşı Yatırım 16,04 1,91 66,52
Edip Gayrimenkul 2,69 7,17 93,53
Ege Endüstri 644,80 0,56 14,62
Ege Gübre 86,35 0,58 73,39
Ege Profil 14,96 -0,47 24,98
Ege Seramik 5,69 -2,07 54,68
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 0,00 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 2,80 182,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 0,00 285,00
Egeplast 17,11 1,24 36,88
Ekiz Kimya 9,42 0,00 1444,26
Emek Elektrik 2,98 -2,93 87,42
Eminiş Ambalaj 3,87 -0,51 154,61
Emlak Konut GMYO 2,30 2,68 57,53
Enerjisa Enerji 8,90 0,68 32,13
Enka İnşaat 6,50 3,01 16,45
Erbosan 22,68 1,07 -9,21
Ereğli Demir Çelik 8,68 1,76 -3,98
Ersu Gıda 4,66 -1,69 125,12
Escort Teknoloji 4,04 -0,25 190,65
Etiler Gıda 2,81 0,00 14,69
Euro Kapital Yat. Ort. 2,24 -2,18 39,67
Euro Trend Yat. Ort. 2,00 -2,44 67,53
Euro Yat. Ort. 1,91 -2,55 69,67
Euro Yatırım Holding 2,01 -0,99 34,00
Fenerbahçe Futbol 12,96 -5,95 -10,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,69 -0,42 2,63
F-M İzmit Piston 51,35 -1,06 8,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,47 0,38 36,15
Ford Otosan 75,15 0,20 13,67
Formet Çelik Kapı 3,20 -0,62 6,67
Frigo Pak Gıda 18,30 -0,22 41,20
Galatasaray Sportif 2,83 -1,05 39,41
Garanti Bankası 8,22 -1,20 -26,21
Garanti Faktoring 5,50 -0,54 42,12
Garanti Yat. Ort. 2,18 -2,68 101,85
Gedik Y. Men. Değ. 9,43 0,11 199,84
Gedik Yatırım Holding 23,20 -0,51 201,69
Gediz Ambalaj 12,14 1,42 79,59
Gentaş 2,88 -1,71 39,67
Gersan Elektrik 5,74 -3,85 79,94
Global Men. Değ. 5,58 6,29 196,81
Global Yat. Holding 4,09 -1,68 -16,02
Good-Year 5,84 0,17 44,20
Göltaş Çimento 20,44 2,25 14,90
Gözde Girişim 5,12 0,59 -0,39
GSD Denizcilik 4,36 2,83 70,31
GSD Holding 2,25 1,35 51,01
Gübre Fabrik. 28,26 3,37 212,61
Güler Yat. Holding 12,01 0,08 491,63
Güneş Sigorta 4,61 0,88 111,47
Halk GMYO 2,38 -0,42 95,51
Halk Sigorta 3,54 -6,10 78,79
Hatay Tekstil 10,26 -1,54 52,36
Hedef Girişim 3,14 0,00 20,31
Hektaş 14,38 0,35 79,30
HUB Girişim 20,74 0,39 120,91
Hürriyet Gzt. 1,52 -2,56 33,33
ICBC Turkey Bank 5,67 -0,70 7,59
İdealist Danışmanlık 4,01 -2,20 20,78
İdealist GMYO 4,51 -0,44 47,39
İhlas Ev Aletleri 2,34 -3,31 -25,24
İhlas Gayrimenkul 1,92 2,13 60,00
İhlas Gazetecilik 4,19 -0,24 -38,47
İhlas Holding 0,92 0,00 1,10
İhlas Yayın Holding 1,24 -0,80 21,57
İndeks Bilgisayar 11,38 0,62 21,33
Info Yatırım 5,13 1,58 5,50
İntema 13,07 0,23 41,14
İpek Doğal Enerji 14,37 -0,42 86,14
İskenderun Demir Çelik 7,43 0,41 -7,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Kemal Sunal Demet Özdemir
Spor Ali Koç Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Anne İzmir Çocuk Asker
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:41:06. #1.15#
title