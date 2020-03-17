Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,40
|-8,50
|-24,73
|Acıpayam Selüloz
|4,00
|-3,61
|-37,21
|Adana Çimento (A)
|6,20
|-7,46
|-36,15
|Adana Çimento (B)
|5,15
|-9,97
|-27,77
|Adana Çimento (C)
|1,71
|-9,52
|-23,32
|Adel Kalemcilik
|8,82
|-0,90
|-43,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|-9,09
|-36,99
|Afyon Çimento
|4,15
|-4,60
|-33,92
|Ak Enerji
|0,65
|-2,99
|-40,37
|Akbank
|6,09
|2,01
|-24,91
|Akçansa
|6,50
|-2,11
|-35,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,18
|-3,28
|-44,08
|Akfen GMYO
|1,88
|-9,18
|-53,58
|Akın Tekstil
|7,15
|-7,86
|-48,15
|Akiş GMYO
|2,50
|-8,76
|-38,12
|Akmerkez GMYO
|21,38
|2,10
|-9,71
|Aksa
|6,11
|-1,13
|-21,95
|Aksa Enerji
|3,10
|-1,59
|-18,42
|Aksigorta
|4,50
|-5,86
|-16,94
|Aksu Enerji
|5,78
|-6,32
|-61,13
|Alarko Carrıer
|32,12
|-6,08
|-46,47
|Alarko GMYO
|9,63
|3,22
|-36,57
|Alarko Holding
|3,76
|3,01
|-36,81
|Albaraka Türk
|1,04
|-2,80
|-32,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,21
|-9,96
|-15,20
|Alkim Kağıt
|4,66
|-2,10
|-16,49
|Alkim Kimya
|42,72
|-2,02
|11,48
|Altınyağ
|0,45
|-10,00
|9,76
|Altınyunus Çeşme
|5,33
|-7,47
|-46,65
|Anadolu Cam
|2,42
|-3,97
|-44,50
|Anadolu Efes
|16,90
|-2,31
|-26,78
|Anadolu Grubu Holding
|11,45
|-3,29
|-34,91
|Anadolu Hayat Emek.
|6,27
|-4,13
|-8,33
|Anadolu Isuzu
|7,10
|-7,19
|-41,66
|Anadolu Sigorta
|4,71
|0,00
|7,05
|Anel Elektrik
|2,49
|0,00
|-22,43
|Arçelik
|14,20
|1,57
|-31,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,85
|4,13
|Arena Bilgisayar
|7,59
|-2,69
|0,80
|Armada Bilgisayar
|11,71
|-9,99
|-28,55
|Arsan Tekstil
|2,41
|-3,60
|-32,68
|Artı Yatırım Holding
|0,64
|-9,86
|-20,99
|Aselsan
|21,98
|-4,10
|4,97
|Aslan Çimento
|31,60
|-8,25
|-20,92
|Ata GMYO
|3,29
|-1,50
|-27,37
|Atakule GMYO
|1,00
|-4,76
|-47,92
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|-6,25
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|-8,49
|-32,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,43
|-9,93
|-18,01
|Avrasya GMYO
|1,02
|-9,73
|-32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,00
|-9,09
|-45,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,90
|0,01
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|-8,16
|-41,56
|Ayen Enerji
|1,97
|-2,48
|-43,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,66
|-7,78
|-24,20
|Aygaz
|8,36
|-4,46
|-31,17
|Bagfaş
|10,30
|4,25
|-38,76
|Bak Ambalaj
|4,15
|-6,32
|-43,54
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|-9,84
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|1,77
|-1,67
|-29,76
|Banvit
|14,59
|0,00
|-21,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,43
|2,53
|-6,18
|Batı Çimento
|1,90
|-7,32
|-42,60
|Batısöke Çimento
|0,74
|-3,90
|-43,51
|Bera Holding
|2,08
|-8,37
|-45,97
|Berkosan Yalıtım
|1,95
|-9,72
|-28,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,54
|1,32
|-37,14
|Beyaz Filo
|2,35
|-6,37
|-25,63
|Bilici Yatırım
|6,21
|0,00
|42,11
|Bim Mağazalar
|45,58
|-3,02
|-2,31
|Birko Mensucat
|0,23
|-4,17
|-25,81
|Birlik Mensucat
|0,95
|-6,86
|-16,67
|Bizim Mağazaları
|6,43
|-8,79
|-42,44
|Bolu Çimento
|2,86
|-9,78
|-39,15
|Bomonti Elektrik
|1,07
|-9,32
|-16,41
|Borusan Mannesmann
|7,05
|0,71
|-38,43
|Borusan Yat. Paz.
|44,32
|-0,54
|-28,34
|Bosch Fren Sistemleri
|161,60
|-1,94
|-44,26
|Bossa
|5,65
|-8,28
|-29,90
|Brisa
|6,62
|-2,07
|-30,39
|Burçelik
|4,30
|-6,32
|-25,99
|Burçelik Vana
|10,45
|-9,99
|7,62
|Bursa Çimento
|2,65
|-2,57
|-33,81
|Carrefoursa
|4,86
|-10,00
|3,18
|Casa Emtia Petrol
|7,84
|-7,76
|-16,51
|Ceo Event Medya
|5,09
|2,83
|-38,23
|Coca Cola İçecek
|34,00
|-5,50
|-12,14
|Cosmos Yat. Holding
|1,75
|0,57
|-14,22
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|0,97
|-27,43
|Çelebi
|55,30
|-9,93
|-45,84
|Çelik Halat
|5,63
|7,24
|-13,38
|Çemaş Döküm
|0,67
|-6,94
|-46,55
|Çemtaş
|4,65
|-2,52
|-43,84
|Çimbeton
|24,94
|-2,35
|-39,55
|Çimentaş
|8,98
|-7,14
|-40,13
|Çimsa
|5,81
|-4,75
|-36,01
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|-4,59
|-41,38
|Dagi Giyim
|1,46
|-8,75
|-41,60
|Dagi Yatırım Holding
|1,84
|-2,65
|-18,58
|Dardanel
|3,49
|-9,82
|-7,92
|Datagate Bilgisayar
|5,23
|-5,25
|-33,03
|Demısaş Döküm
|2,18
|-6,84
|-37,36
|Denge Holding
|0,82
|-8,89
|-40,15
|Deniz GMYO
|2,65
|-4,68
|-47,52
|Denizli Cam
|5,00
|-5,30
|-40,05
|Derimod
|3,55
|-9,90
|-50,28
|Derlüks Deri
|1,90
|-3,06
|-53,43
|Desa Deri
|2,35
|-9,96
|-48,24
|Despec Bilgisayar
|3,70
|-7,27
|-12,74
|Deva Holding
|7,76
|-9,98
|-13,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,59
|-3,28
|-24,36
|Ditaş Doğan
|7,60
|7,80
|-20,50
|DO-CO
|245,30
|-9,98
|-56,51
|Doğan Burda
|2,55
|-5,20
|-57,99
|Doğan Holding
|1,27
|-2,31
|-30,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|-5,45
|-36,97
|Doğusan
|1,12
|-9,68
|-46,15
|Doğuş GMYO
|3,42
|-9,28
|-24,50
|Doğuş Otomotiv
|6,12
|-10,00
|-35,71
|Döktaş Dökümcülük
|16,32
|-7,06
|-48,43
|Duran Doğan Basım
|10,94
|-6,01
|-22,08
|Dyo Boya
|2,94
|-3,92
|-40,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,30
|-9,84
|-11,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,95
|-9,97
|-21,36
|Edip Gayrimenkul
|1,03
|-9,65
|-25,90
|Ege Endüstri
|449,10
|-4,24
|-22,64
|Ege Gübre
|32,30
|-3,00
|-35,14
|Ege Profil
|8,11
|-4,59
|-32,25
|Ege Seramik
|2,88
|-7,99
|-22,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,21
|-8,70
|-34,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|5,41
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|-9,52
|-5,00
|Egeplast
|9,60
|-9,94
|-23,20
|Ekiz Kimya
|0,73
|-9,88
|19,67
|Emek Elektrik
|1,07
|-9,32
|-32,70
|Eminiş Ambalaj
|1,72
|-7,03
|13,16
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|-1,77
|-23,97
|Enerjisa Enerji
|6,94
|-2,25
|-6,09
|Enka İnşaat
|5,68
|1,25
|-11,53
|Erbosan
|15,70
|-2,91
|-37,15
|Ereğli Demir Çelik
|7,40
|-0,94
|-18,14
|Ersu Gıda
|2,22
|-9,76
|7,25
|Escort Teknoloji
|1,46
|-9,88
|5,04
|Etiler Gıda
|1,42
|-7,19
|-42,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,85
|-7,61
|-49,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,71
|-6,58
|-43,20
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|-5,19
|-38,14
|Euro Yatırım Holding
|0,84
|-7,69
|-44,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,16
|1,70
|-50,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|-2,00
|-46,39
|F-M İzmit Piston
|37,00
|2,83
|-25,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,30
|-7,13
|-44,08
|Ford Otosan
|50,85
|-10,00
|-28,23
|Formet Çelik Kapı
|1,75
|-7,89
|-41,67
|Frigo Pak Gıda
|6,50
|-9,22
|-49,85
|Galatasaray Sportif
|1,66
|-9,78
|-18,23
|Garanti Bankası
|8,39
|2,44
|-24,69
|Garanti Faktoring
|3,21
|-2,43
|-17,05
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|5,88
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,93
|-4,41
|113,04
|Gedik Yatırım Holding
|11,46
|-9,12
|49,02
|Gediz Ambalaj
|5,31
|-1,85
|-21,45
|Gentaş
|1,83
|-6,63
|-16,44
|Gersan Elektrik
|1,79
|-5,79
|-43,89
|Global Men. Değ.
|1,24
|-9,49
|-34,04
|Global Yat. Holding
|2,33
|-9,69
|-52,16
|Good-Year
|3,00
|-5,36
|-25,93
|Göltaş Çimento
|9,98
|-0,50
|-43,90
|Gözde Girişim
|2,36
|-9,23
|-54,09
|GSD Denizcilik
|1,41
|-6,00
|-44,92
|GSD Holding
|0,92
|-7,07
|-38,26
|Gübre Fabrik.
|12,57
|-9,96
|39,05
|Güler Yat. Holding
|1,38
|-1,43
|-32,02
|Güneş Sigorta
|1,68
|-2,33
|-22,94
|Halk GMYO
|1,06
|-3,64
|-13,11
|Halk Sigorta
|2,14
|-9,70
|8,08
|Hatay Tekstil
|4,99
|-9,93
|-27,37
|Hedef Girişim
|1,40
|-9,09
|-46,36
|Hektaş
|8,20
|1,61
|2,24
|HUB Girişim
|14,07
|-9,98
|49,86
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-7,41
|-34,21
|ICBC Turkey Bank
|2,99
|-0,99
|-43,26
|İdealist Danışmanlık
|1,96
|-9,68
|-40,96
|İdealist GMYO
|2,01
|-3,37
|-34,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-9,66
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-6,98
|-33,33
|İhlas Gazetecilik
|4,38
|9,50
|-35,68
|İhlas Holding
|0,46
|-6,12
|-49,45
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-8,33
|-46,08
|İndeks Bilgisayar
|6,38
|-6,59
|-34,23
|Info Yatırım
|8,40
|-1,18
|-5,62
|İntema
|6,49
|-7,02
|-29,91
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|-3,85
|-22,28
|İskenderun Demir Çelik
|5,85
|-2,82
|-26,97
(Sürecek)
Kaynak: AA