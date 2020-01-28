Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
28.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,36
|0,00
|26,88
|Acıpayam Selüloz
|7,70
|4,05
|20,88
|Adana Çimento (A)
|9,40
|-0,32
|-3,19
|Adana Çimento (B)
|6,95
|-0,57
|-2,52
|Adana Çimento (C)
|2,21
|-0,90
|-0,90
|Adel Kalemcilik
|16,97
|7,20
|8,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,37
|3,49
|23,44
|Afyon Çimento
|6,88
|1,33
|9,55
|Ak Enerji
|1,29
|0,78
|18,35
|Akbank
|8,43
|-1,29
|3,95
|Akçansa
|10,43
|4,40
|3,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,26
|0,44
|7,11
|Akfen GMYO
|4,02
|-0,50
|-0,74
|Akın Tekstil
|15,75
|0,00
|14,21
|Akiş GMYO
|4,46
|2,29
|10,40
|Akmerkez GMYO
|25,82
|-0,62
|9,04
|Aksa
|14,23
|-0,42
|3,87
|Aksa Enerji
|4,14
|-1,43
|8,95
|Aksigorta
|6,66
|-0,30
|9,36
|Aksu Enerji
|12,95
|-4,85
|-12,91
|Alarko Carrıer
|63,80
|-1,54
|6,33
|Alarko GMYO
|91,40
|-0,27
|-0,44
|Alarko Holding
|6,19
|0,49
|4,03
|Albaraka Türk
|1,73
|-0,57
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,33
|-3,94
|35,63
|Alkim Kağıt
|6,75
|2,90
|20,97
|Alkim Kimya
|45,00
|0,58
|17,43
|Altınyağ
|0,58
|-3,33
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|9,53
|0,00
|-4,60
|Anadolu Cam
|4,62
|0,65
|5,96
|Anadolu Efes
|25,02
|-2,95
|8,41
|Anadolu Grubu Holding
|20,00
|-0,89
|13,70
|Anadolu Hayat Emek.
|7,43
|2,48
|8,63
|Anadolu Isuzu
|11,85
|-2,87
|-2,63
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,41
|-0,87
|6,23
|Arçelik
|21,34
|-1,39
|2,40
|Arena Bilgisayar
|11,15
|6,19
|48,07
|Armada Bilgisayar
|30,00
|7,91
|83,04
|Arsan Tekstil
|4,38
|0,00
|22,35
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|22,22
|Aselsan
|23,22
|-0,85
|10,89
|Aslan Çimento
|40,72
|3,82
|1,90
|Ata GMYO
|4,02
|-0,74
|-11,26
|Atakule GMYO
|2,15
|-4,02
|11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|4,21
|-1,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|1,82
|16,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|-0,28
|1,15
|Avrasya GMYO
|1,92
|2,13
|27,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|-1,50
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,40
|0,01
|2,37
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|-1,26
|1,95
|Ayen Enerji
|4,14
|0,00
|19,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,97
|10,00
|35,62
|Aygaz
|13,27
|0,84
|3,35
|Bagfaş
|19,63
|-1,21
|16,71
|Bak Ambalaj
|8,13
|9,27
|10,61
|Balatacılar Balatacılık
|2,17
|-5,65
|75,00
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|-3,09
|36,90
|Banvit
|19,30
|2,71
|3,93
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|-1,01
|13,90
|Batı Çimento
|3,95
|0,51
|19,34
|Batısöke Çimento
|1,52
|-0,65
|16,03
|Bera Holding
|4,41
|1,85
|14,55
|Berkosan Yalıtım
|3,35
|6,35
|22,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,53
|1,20
|3,27
|Beyaz Filo
|3,46
|9,84
|9,49
|Bilici Yatırım
|5,68
|0,00
|29,98
|Bim Mağazalar
|49,24
|0,08
|5,53
|Birko Mensucat
|0,34
|3,03
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,50
|-3,85
|31,58
|Bizim Mağazaları
|11,95
|-1,65
|6,98
|Bolu Çimento
|4,66
|0,22
|-0,85
|Bomonti Elektrik
|1,50
|-0,66
|17,19
|Borusan Mannesmann
|12,95
|0,62
|13,10
|Borusan Yat. Paz.
|72,20
|-1,77
|16,73
|Bosch Fren Sistemleri
|312,30
|-0,45
|7,73
|Bossa
|8,37
|0,72
|3,85
|Brisa
|9,12
|-0,44
|-4,10
|Burçelik
|10,00
|3,52
|72,12
|Burçelik Vana
|20,00
|10,62
|105,97
|Bursa Çimento
|6,72
|-0,30
|7,87
|Carrefoursa
|8,00
|3,09
|69,85
|Ceo Event Medya
|7,30
|-1,22
|-11,41
|Coca Cola İçecek
|44,32
|-0,63
|14,52
|Cosmos Yat. Holding
|2,58
|9,79
|26,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|0,40
|-12,85
|Çelebi
|102,40
|0,20
|0,29
|Çelik Halat
|8,27
|-2,71
|27,23
|Çemaş Döküm
|1,25
|-1,57
|-0,28
|Çemtaş
|8,31
|1,09
|0,36
|Çimbeton
|49,40
|2,36
|19,73
|Çimentaş
|17,52
|7,82
|16,80
|Çimsa
|10,28
|4,15
|13,22
|Çuhadaroğlu Metal
|3,71
|-0,80
|16,30
|Dagi Giyim
|2,86
|2,88
|14,40
|Dagi Yatırım Holding
|4,26
|0,95
|88,50
|Dardanel
|7,35
|5,00
|93,93
|Datagate Bilgisayar
|10,11
|-2,32
|29,45
|Demısaş Döküm
|4,02
|-2,66
|15,52
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|0,73
|Deniz GMYO
|5,75
|-0,86
|13,86
|Denizli Cam
|9,54
|3,58
|14,39
|Derimod
|10,24
|-7,58
|43,42
|Derlüks Deri
|3,94
|-0,25
|-3,43
|Desa Deri
|4,58
|2,69
|0,88
|Despec Bilgisayar
|6,02
|19,92
|41,98
|Deva Holding
|10,66
|-1,11
|18,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-1,30
|-2,56
|Ditaş Doğan
|9,60
|-1,13
|0,42
|DO-CO
|598,60
|0,13
|6,13
|Doğan Burda
|6,70
|-5,50
|10,38
|Doğan Holding
|2,06
|-0,48
|11,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|2,73
|36,97
|Doğusan
|2,51
|3,72
|20,67
|Doğuş GMYO
|7,04
|19,93
|55,41
|Doğuş Otomotiv
|13,00
|2,28
|36,55
|Döktaş Dökümcülük
|66,00
|8,20
|22,34
|Duran Doğan Basım
|22,10
|-5,31
|57,41
|Dyo Boya
|6,73
|2,28
|37,35
|Eczacıbaşı İlaç
|4,25
|1,67
|14,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,34
|0,80
|12,17
|Edip Gayrimenkul
|1,88
|6,21
|35,25
|Ege Endüstri
|649,50
|-1,10
|11,89
|Ege Gübre
|54,65
|-2,24
|9,74
|Ege Profil
|15,08
|0,20
|25,98
|Ege Seramik
|5,10
|-0,20
|37,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,67
|-8,22
|71,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,45
|2,27
|125,00
|Egeplast
|15,40
|-1,97
|23,20
|Ekiz Kimya
|1,29
|9,32
|111,48
|Emek Elektrik
|1,96
|0,00
|23,27
|Eminiş Ambalaj
|1,67
|0,60
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,61
|13,70
|Enerjisa Enerji
|7,82
|-0,38
|5,82
|Enka İnşaat
|6,67
|-0,60
|3,89
|Erbosan
|25,92
|0,86
|3,76
|Ereğli Demir Çelik
|9,36
|-0,53
|3,54
|Ersu Gıda
|3,82
|-7,73
|84,54
|Escort Teknoloji
|2,84
|-13,94
|104,32
|Etiler Gıda
|2,41
|0,84
|-1,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|-0,54
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|2,05
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|6,67
|Fenerbahçe Futbol
|17,36
|1,11
|19,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,81
|0,42
|5,25
|F-M İzmit Piston
|60,25
|0,42
|20,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,63
|-4,23
|38,23
|Ford Otosan
|74,40
|0,47
|5,01
|Formet Çelik Kapı
|2,87
|-5,59
|-4,33
|Frigo Pak Gıda
|13,50
|1,89
|4,17
|Galatasaray Sportif
|2,35
|3,52
|15,76
|Garanti Bankası
|11,79
|0,17
|5,83
|Garanti Faktoring
|5,71
|-1,38
|47,55
|Garanti Yat. Ort.
|1,73
|14,57
|60,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,56
|-0,73
|70,71
|Gedik Yatırım Holding
|24,00
|0,00
|212,09
|Gediz Ambalaj
|8,72
|-1,91
|28,99
|Gentaş
|2,50
|-0,79
|14,16
|Gersan Elektrik
|3,65
|-1,08
|14,42
|Global Men. Değ.
|2,15
|-3,15
|14,36
|Global Yat. Holding
|4,99
|-0,40
|2,46
|Good-Year
|4,58
|3,15
|13,09
|Göltaş Çimento
|18,31
|1,72
|2,92
|Gözde Girişim
|5,15
|-1,90
|0,19
|GSD Denizcilik
|3,56
|3,19
|39,06
|GSD Holding
|1,68
|-2,33
|12,75
|Gübre Fabrik.
|9,25
|2,66
|2,32
|Güler Yat. Holding
|2,25
|0,00
|10,84
|Güneş Sigorta
|2,65
|0,38
|21,56
|Halk GMYO
|1,55
|-0,64
|27,05
|Halk Sigorta
|2,03
|-1,46
|2,53
|Hatay Tekstil
|7,67
|0,00
|11,64
|Hedef Girişim
|2,79
|-1,41
|6,90
|Hektaş
|10,55
|0,96
|31,55
|HUB Girişim
|40,12
|-12,21
|189,05
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|-0,84
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|0,87
|9,87
|İdealist Danışmanlık
|3,16
|0,00
|-4,82
|İdealist GMYO
|3,61
|5,87
|17,97
|İhlas Ev Aletleri
|2,90
|1,75
|-7,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|0,00
|-33,92
|İhlas Holding
|0,86
|-1,15
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|-3,81
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|13,22
|-0,97
|36,29
|Info Yatırım
|7,20
|4,35
|-19,10
|İntema
|11,46
|-1,72
|23,76
|İpek Doğal Enerji
|9,79
|0,72
|26,81
|İskenderun Demir Çelik
|7,86
|-0,51
|-1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA