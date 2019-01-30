Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.098 -0,40
BIST SINAİ 119.200 -0,30
BIST GIDA, İÇECEK 116.175 1,25
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.098 -0,40
BIST SINAİ 119.200 -0,30
BIST GIDA, İÇECEK 116.175 1,25
BIST TEKSTIL, DERİ 28.402 -0,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.536 1,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.682 0,14
BIST TAŞ, TOPRAK 67.473 1,14
BIST METAL ANA 212.711 -1,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.796 0,27
BIST MADENCİLİK 76.164 -3,62
BIST HİZMETLER 78.049 -0,49
BIST ELEKTRİK 3.337 0,65
BIST ULAŞTIRMA 159.269 3,50
BIST TURİZM 7.121 -2,44
BIST TİCARET 210.018 -2,16
BIST İLETİŞİM 35.046 -0,46
BIST SPOR 29.827 2,58
BIST İNŞAAT 77.445 -5,53
BIST MALİ 117.183 0,56
BIST BANKA 138.943 0,64
BIST SİGORTA 274.425 0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 96.400 1,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.356 0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.257 -0,78
BIST TEKNOLOJİ 104.577 2,78
BIST BİLİŞİM 17.942 0,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.982 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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