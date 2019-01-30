Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.098 -0,40
BIST SINAİ 119.200 -0,30
BIST GIDA, İÇECEK 116.175 1,25
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.098
|-0,40
|BIST SINAİ
|119.200
|-0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.175
|1,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.402
|-0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.536
|1,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.682
|0,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.473
|1,14
|BIST METAL ANA
|212.711
|-1,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.796
|0,27
|BIST MADENCİLİK
|76.164
|-3,62
|BIST HİZMETLER
|78.049
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|3.337
|0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|159.269
|3,50
|BIST TURİZM
|7.121
|-2,44
|BIST TİCARET
|210.018
|-2,16
|BIST İLETİŞİM
|35.046
|-0,46
|BIST SPOR
|29.827
|2,58
|BIST İNŞAAT
|77.445
|-5,53
|BIST MALİ
|117.183
|0,56
|BIST BANKA
|138.943
|0,64
|BIST SİGORTA
|274.425
|0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|96.400
|1,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.356
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.257
|-0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|104.577
|2,78
|BIST BİLİŞİM
|17.942
|0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.982
|-0,08
Kaynak: AA