Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 112,00 99,00 13,13
İndeks Bilgisayar 7,01 6,65 5,41 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|112,00
|99,00
|13,13
|İndeks Bilgisayar
|7,01
|6,65
|5,41
|Mavi Giyim
|36,96
|35,90
|2,95
|Akbank
|6,58
|6,40
|2,81
|Sabancı Holding
|8,44
|8,21
|2,80
|İpek Doğal Enerji
|5,61
|5,47
|2,56
|Garanti Bankası
|8,53
|8,33
|2,40
|Arçelik
|18,73
|18,31
|2,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,23
|2,24
|İttifak Holding
|6,64
|6,50
|2,15
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,41
|2,13
|Anadolu Efes
|19,79
|19,41
|1,96
|Ford Otosan
|60,20
|59,10
|1,86
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,15
|1,74
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|2,31
|1,73
|Coca Cola İçecek
|28,40
|27,92
|1,72
|Tofaş Oto. Fab.
|18,65
|18,37
|1,52
|T.S.K.B.
|0,71
|0,70
|1,43
|Pegasus
|41,26
|40,70
|1,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,83
|1,20
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri