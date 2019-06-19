Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 112,00 99,00 13,13 İndeks Bilgisayar 7,01 6,65 5,41 Mavi Giyim 36,96 35,90 2,95 Akbank 6,58 6,40 2,81 Sabancı Holding 8,44 8,21 2,80 İpek Doğal Enerji 5,61 5,47 2,56 Garanti Bankası 8,53 8,33 2,40 Arçelik 18,73 18,31 2,29 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,23 2,24 İttifak Holding 6,64 6,50 2,15 Odaş Elektrik 1,44 1,41 2,13 Anadolu Efes 19,79 19,41 1,96 Ford Otosan 60,20 59,10 1,86 Emlak Konut GMYO 1,17 1,15 1,74 Park Elek.Madencilik 2,35 2,31 1,73 Coca Cola İçecek 28,40 27,92 1,72 Tofaş Oto. Fab. 18,65 18,37 1,52 T.S.K.B. 0,71 0,70 1,43 Pegasus 41,26 40,70 1,38 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)