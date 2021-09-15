Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.985.000.000
|1,35
|Ford Otosan
|58.987.971.000
|8,46
|Enka İnşaat
|58.912.000.000
|1,00
|Koç Holding
|57.159.142.047
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.653.920.000
|7,49
|Garanti Bankası
|40.194.000.000
|0,60
|Turkcell
|34.650.000.000
|1,71
|ASELSAN
|34.245.600.000
|1,71
|SASA Polyester
|30.441.600.000
|8,61
|Akbank
|29.380.000.000
|0,44
|Tüpraş
|27.070.315.520
|2,20
|Şişe Cam
|26.282.376.602
|1,02
|Türk Telekom
|25.585.000.000
|2,05
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.980.000.000
|5,61
|Coca Cola İçecek
|22.638.999.598
|2,53
|Arçelik
|21.690.875.381
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.033.157.697
|0,40
|Sabancı Holding
|20.077.574.681
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.056.800.000
|0,35
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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