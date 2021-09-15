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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 720 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik61.985.000.0001,35
Ford Otosan58.987.971.0008,46
Enka İnşaat58.912.000.0001,00
Koç Holding57.159.142.0471,12
Bim Mağazalar41.653.920.0007,49
Garanti Bankası40.194.000.0000,60
Turkcell34.650.000.0001,71
ASELSAN34.245.600.0001,71
SASA Polyester30.441.600.0008,61
Akbank29.380.000.0000,44
Tüpraş27.070.315.5202,20
Şişe Cam26.282.376.6021,02
Türk Telekom25.585.000.0002,05
İş Bankası (C)24.344.837.7000,34
Tofaş Oto Fabrikası23.980.000.0005,61
Coca Cola İçecek22.638.999.5982,53
Arçelik21.690.875.3811,42
Yapı ve Kredi Bankası21.033.157.6970,40
Sabancı Holding20.077.574.6810,48
Türk Hava Yolları17.056.800.0000,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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