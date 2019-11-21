Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 57 milyar lira olarak hesaplandı.
21.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 57 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.138.063.908
|1,50
|Garanti Bankası
|42.882.000.000
|0,83
|Akbank
|40.664.000.000
|0,79
|Tüpraş
|31.427.609.600
|2,45
|Turkcell
|29.040.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.800.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.259.811.600
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.384.720.000
|6,77
|Ereğli Demir Çelik
|26.215.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|25.130.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|22.809.150.000
|4,94
|ASELSAN
|22.013.400.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,53
|Türk Hava Yolları
|18.975.000.000
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.850.000.000
|1,24
|Sabancı Holding
|18.832.928.283
|0,59
|Arçelik
|13.960.544.715
|1,55
|Anadolu Efes
|12.777.631.576
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.675.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.100.000.000
|3,03
Kaynak: AA