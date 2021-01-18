Borsa haftaya yatay başladı
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Borsa haftaya yatay başladı

18.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:00
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.525,03 seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.525,03 seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,54 puan ve yüzde 0,04 artışla 1.525,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,49 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,43 düşüş kaydederek günü 1.524,49 puandan tamamladı. Böylece 10 haftalık yükseliş rallisi ve rekor serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,05 değer kaybetti.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumlarının küresel ölçekte piyasalarındaki risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatan analistler, hafta genelinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 4. çeyrek finansal sonuçları ve çarşamba günü gerçekleştirilen Joe Biden'ın yemin töreninin de yatırımcıların gündeminde bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.550 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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