Bolu'da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı Bolu D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bolu D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 06.05 sıralarında D-100 karayolu otoban Gerede gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 AAF 962 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada, yolun sağında bulunan 66 LM 305 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobildeki cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılırken, araçların kaldırılma işlemleri ise sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA