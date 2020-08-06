Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aladağlar bölgesinde yer alan Başalan Yaylası'nın çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaylalarda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine Aladağ ve Seben Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ile ekipler sevk edildi.

Orman ekiplerinin müdahale ettiği alevler, kısa sürede söndürüldü.

Örtü yangını şeklinde meydana gelen yangında, yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA