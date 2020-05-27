Bolu'da kısıtlama sona erince vatandaşlar caddelere akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da kısıtlama sona erince vatandaşlar caddelere akın etti

Bolu'da kısıtlama sona erince vatandaşlar caddelere akın etti Bolu'da, ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti.

27.05.2020 05:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 05:34

Bolu'da kısıtlama sona erince vatandaşlar caddelere akın etti

BOLU - Bolu'da, ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Bolu'da ilk kez yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının 27 Mayıs 00.00'da sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti. Bazı vatandaşlar arabaları ile dolaşmaya çıkarken, bazıları da kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Evcil hayvanlarını yanına alarak yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da, 4 günlük kısıtlamanın ardından dışarıda olmanın tadını çıkardı. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kontrollerine devam etti.

"Hemen sokağa attık kendimizi, bir oksijen aldık"

4 günlük kısıtlamanın ardından kendisini sokağa atan bir vatandaş, "Direk sokağa attık kendimizi. En azından bir hava aldım. Bu bile özgürlüğün kısıtlanması demek oluyor aslında ama tabi ki kurallara uymaya gayret ediyoruz. Hemen sokağa attık kendimizi, bir oksijen aldık. Bayramda buruk geçti dışarı çıkamadığımız ve sevdiklerimizi göremediğimiz için ama şu anda mutluyuz. Bir rahatlama geldi" diye konuştu.

"İple çektik"

Kısıtlama boyunca dışarı çıkmayı iple çektiklerini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Tabi bu korona virüs endişesi ile devletimizin aldığı bir karardı. Saygı göstermek gerekiyordu. Biz de o karara uyduk. 4 gün bayramı evde, ailecek geçirdik. 4 gün içerdeyken kas yapısı, vücut anatomisi olarak bizi bile sıktı. Bayram itibariyle tatlı falan da yedik. İple çektik. Bitince kendimizi dışarı attık. Allah'a şükür vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şu anda sevinçliyiz. Hava da müsait. Gayet de ılıman bir hava var" şeklinde konuştu.

Bolu'da kısıtlama sona erince vatandaşlar caddelere akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor Haber
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Haber
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Meral Akşener Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: Bolu'da kısıtlama sona erince vatandaşlar caddelere akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 05:34:34. #1.14#
title