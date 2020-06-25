Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga davasında mütalaa verildi
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Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga davasında mütalaa verildi

Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga davasında mütalaa verildi
25.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:45

Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Soner Büyüktopaç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, araştırılacak başka husus kalmadığını belirten mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısından esasa ilişkin mütalaasını sunmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, müşteki sanık durumunda olan Metin ve Soner Büyüktopaç'ın, Zeki Büyüktopaç'a karşı işledikleri "silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle dörder kez müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca bu sanıkların Mehmet, Soner ve Metin Büyüktopaç'a karşı işledikleri "birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, Onur Büyüktopaç'ın Eşref Akar'a yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "korku, kaygı ve panik oluşturucak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan da cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Söz verilen tarafların avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre isterken, tutuklu sanıklar Mustafa ve Onur Büyüktopaç tahliyelerini talep etti.

Zeki Büyüktopaç ise oğulları Mustafa ve Onur'un suçsuz olduğunu savunarak, çocuklarının tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için 22 Eylül'e erteledi.

Olay ve iddianame

Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Şubat 2018'de, husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile eşi Hatice Büyüktopaç'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç'ın da "kasten yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

Diğer taraftan, yaşanan kavgada ağır yaralanan Mehmet Büyüktopaç ise dava devam ettiği esnada hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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