Halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, halk otobüslerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da, halk otobüslerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İllere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 504,13 olan kentte, ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi yolunda halk otobüslerine yönelik uygulama yaptı.

Durdurulan otobüslerde yolcu taşıma kapasitesi, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı.

Denetimlerde sürücüler ile yolcular, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı. Kurallara u

Halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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