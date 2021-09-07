Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görevine başladı
Bodrum Kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar, yeni görevine başladı.
Bodrum Kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar, yeni görevine başladı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kaymakamlığından, Bodrum Kaymakamlığı görevine tayin edilen Bayar, 1979 Kayseri'de doğdu.
İlk ve ortaokul eğitimini Kayseri'de, Lise öğrenimini Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamlayan Bayar, 2002'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
Memurluk hayatına 2000'de Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlayan Bayar, 2004'de Mülki İdare Amirliğinde görev aldı.
Bayar, 2007-2008 Ordu/Çatalpınar Kaymakamlığı, 2008-2010 Batman/Hasankeyf Kaymakamlığı, 2010-2012 Van/Başkale Kaymakamlığı, 2012-2014 Muş/Hasköy Kaymakamlığı, 2014-2015 Tokat Vali Yardımcılığı, 2015-2018 Antalya/Kaş Kaymakamlığı ve 2018-2021 Sakarya/Sapanca Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
İyi derecede İngilizce bilen Bayar, evli ve 3 çocuk babası.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı