Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görevine başladı

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görevine başladı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar, yeni görevine başladı.

Bodrum Kaymakamlığına atanan Bilgehan Bayar, yeni görevine başladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kaymakamlığından, Bodrum Kaymakamlığı görevine tayin edilen Bayar, 1979 Kayseri'de doğdu.

İlk ve ortaokul eğitimini Kayseri'de, Lise öğrenimini Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamlayan Bayar, 2002'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Memurluk hayatına 2000'de Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlayan Bayar, 2004'de Mülki İdare Amirliğinde görev aldı.

Bayar, 2007-2008 Ordu/Çatalpınar Kaymakamlığı, 2008-2010 Batman/Hasankeyf Kaymakamlığı, 2010-2012 Van/Başkale Kaymakamlığı, 2012-2014 Muş/Hasköy Kaymakamlığı, 2014-2015 Tokat Vali Yardımcılığı, 2015-2018 Antalya/Kaş Kaymakamlığı ve 2018-2021 Sakarya/Sapanca Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Bayar, evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:54:32. #1.15#

title