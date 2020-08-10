Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu
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Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

10.08.2020 01:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Yalıçiftlik, Konacık, Yalıkavak, Gümüşlük ve Gündoğan mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede, belediye ve emniyet personeli sıkıntı yaşanabilecek noktalarda devriye yaptı.

İlçede etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, vatandaşların cep telefonuyla da görüntülendi.

Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Kaynak: AA

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