Bodrum'da kar yağışı başladı - Haberler
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Bodrum'da kar yağışı başladı

Bodrum'da kar yağışı başladı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili olurken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kar yağışı etkili olurken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü bugün akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kar yağışı uyarısı yaptı. Mazı Mahallesi, Etrim Mahallesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da arttırması bekleniyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler önlem aldı.


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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Bodrum, Muğla, kar, Güncel, Haber

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