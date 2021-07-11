Bodrum'da Ebru Gündeş zerafetliği
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Bodrum'da Ebru Gündeş zerafetliği

Bodrum'da Ebru Gündeş zerafetliği
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, hafta sonu boyunca Günay Restaurant'ta verdiği 3 konserle Bodrum sezonunu açtı. Gündeş, sesi ve zerafeti ile misafirlerini büyüledi.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, hafta sonu boyunca Günay Restaurant'ta verdiği 3 konserle Bodrum sezonunu açtı. Gündeş, rezervasyonları günler öncesinde dolan 3 konserde de sesi ve zerafeti ile misafirlerini büyüledi. Şarkı söylemeyi çok özlediğini belirten Gündeş, "Şükürler olsun ki yine birlikteyiz, biz sizleri çok özledik" dedi.

KONSERLERE ÜNLÜ AKINI!

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının önemli isimleri de Ebru Gündeş'i dinlemeye gelenler arasındaydı. Esra Öztürk, Elif İnci Aras, Derya Ayaydın, Ayşe Kazancı, Şeyda Yıldırım, Pınar Ayaydın Talay, Necmettin Karabacak, Sedef Fener, Metin-Aslı Şen, Nedim-Gamze Keçeli, Hande Demir, Zeynep Yılmaz, Benan Çetinkaya, Tülay Karadeniz, Ahmet-Pınar Karaçöl, Esra Oktay, Rabia Kurşun, Sonnur Gençtürk, Aslı Taşova, Senem Taşkın, Fulya Terim, Volkan Bahçekapılı-Buse Terim, Gülseren Budayıcıoğlu gibi ünlü isimler 3 günlük konser maratonunda Günay Restaurant'ta yerini aldı.

Bodrum'da Ebru Gündeş zerafetliği
Bodrum'da Ebru Gündeş zerafetliği

Kaynak: Snob Magazin

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